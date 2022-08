Attacco a centrale nucleare Zaporizhzhia, Mosca: “Colpito tetto struttura dove è stipato carburante” Mosca accusa le forze ucraine di aver sparato “molto vicino” alla centrale di Zaporizhzhia e che i colpi hanno raggiunto il tetto di una struttura dell’impianto.

A cura di Chiara Ammendola

La centrale nucleare di Zaporizhzhia dall’alto

Le forze ucraine avrebbero sparato "molto vicino" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia colpendo il tetto di una struttura dell'impianto dove è stipato del combustibile. È quanto denuncia Vladimir Rogov, rappresentante dell'amministrazione filorussa della regione, così come riportato dalle agenzie di stampa russe.

In particolare l'agenzia Ria Novosti ha pubblicato anche una foto del presunto edificio danneggiato che sarebbe quello dove viene immagazzinato il carburante necessario per il funzionamento dei reattori. Secondo quanto dichiarato dall'amministrazione russa, le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco di artiglieria verso la centrale nucleare a Enerhodar, nella parte della regione controllata dalla Russia: a colpire il tetto di una struttura della centrale sarebbe stata una granata che ha raggiunto la zona che viene utilizzata per stoccare il combustibile per i reattori della centrale nucelare.

"Le forze armate ucraine stanno sparando con l'artiglieria vicino alle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia", hanno dichiarato le forze russe in un messaggio pubblicato sul proprio canale ufficiale. Le immagini pubblicate "mostrano il colpo di un proiettile di artiglieria da 155 mm sul tetto della struttura speciale n. 1 sul terreno della centrale nucleare. Il proiettile è stato sparato da un obice M777 di fabbricazione Usa dalla città di Nikopol, sul lato opposto del fiume Dnieper", si legge nella dichiarazione.

Secondo le autorità di Enerhodar, l'obiettivo delle Forze armate ucraine è quello di sventare la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e di impedire l'avvio di una cooperazione tra la Russia, l'amministrazione della regione di Zaporizhzhia e l'AIEA. Mentre dal fronte ucraino fanno sapere che almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi di ieri contro Enerhodar.

Intanto questa mattina la squadra di missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è partita per raggiungere la centrale di Zaporizhzhia. "Il giorno è arrivato – ha scritto il direttore generale dela stessa Aiea, Rafael Grossi su Twitter – la Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa". L'Italia sarà nel team che visiterà il sito nucleare.