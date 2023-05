Attaccato da uno squalo tigre mentre pesca sul suo kayak: l’aggressione ripresa con la GoPro Un pescatore ha immortalato con la sua GoPro l’attacco di uno squalo tigre di cui è stato vittima mentre pescava su un kayak al largo delle Hawaii: “Credevo fosse una tartaruga, ho capito cosa era solo dopo che mi ha colpito”.

A cura di Ida Artiaco

Attaccato da uno squalo mentre è a bordo del suo kayak al largo delle Hawaii. Hanno fatto il giro del mondo le immagini riprese da un pescatore miracolosamente sopravvissuto ad uno squalo tigre.

L'uomo, Scott Haraguchi, si trovava oltre un miglio al largo di Kualoa a Windward Oahu venerdì scorso. Gli è capitato di lasciare accidentalmente la sua GoPro accesa dopo aver catturato un pesce, ha riferito a KITV. Quella GoPro ha poi immortalato i momenti strazianti che sono accaduti dopo.

"Ho sentito un sibilo simile a quello di una barca che si dirigeva verso di me senza il motore, ho guardato in alto e ho visto questa grossa cosa marrone. Il mio cervello ha pensato che fosse una tartaruga, ma poi, dopo che mi ha colpito, ho capito che era uno squalo tigre", ha spiegato Haraguchi.

Il pescatore ha detto di essere stato in grado di allontanare lo squalo dal suo kayak e di continuare a pescare. Ma è stato solo quando è tornato a casa e ha guardato il suo video che si è reso conto di quello che era successo. Ha aggiunto di non essere sicuro di cosa abbia scatenato l'attacco, ma ha notato una foca ferita nei pressi della zona dell'aggressione e ha ipotizzato che lo squalo abbia scambiato la barca per la sua preda.

Uno squalo di 6 metri è stato avvistato nelle vicinanze il giorno seguente, spingendo le autorità a chiudere una spiaggia. Non è la prima volta che in questa zona pescatori e curiosi vengono sorpresi dagli squali, talvolta anche con esiti opposti rispetto a quello di Haraguchi.

A gennaio del 2021 Kaelah Marlow, 19 anni, è stata uccisa da uno squalo mentre nuotava nella vicina Waihī Beach. La sua morte è avvenuta quasi otto anni dopo che il nuotatore Adam Strange, 47 anni, è stato ucciso in un attacco che ha coinvolto diversi squali a Muriwai Beach a West Auckland. E nel 2009, Maurice Philips è stato sbranato da un grande squalo bianco dopo essere caduto da un kayak durante una battuta di pesca vicino a Clark Island, nella penisola di Coromandel.