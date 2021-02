La troppa attenzione per i figli a volte sfocia in comportamenti non sani e che potrebbero costare caro, lo ha scoperto a sue spese un papà tedesco condannato a sborsare 1750 euro di multa dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione telefonica tra la figlia e una insegnante durante la didattica a distanza per il lockdown. È accaduto ad Amburgo dove l'uomo è stato condannato da un tribunale a 25 sanzioni da 70 euro ciascuna per un totale di 1750 euro per aver origliato la conversazione tra la figlia 13 anni e la nuova insegnante dell'adolescente. L'episodio risale allo scorso agosto ma la vicenda è emersa poco dopo quando lo stesso genitore ha citato le parole dell'insegnate in una email inviata alla scuola denunciando involontariamente il suo comportamento.

Come riportano i giornali locali, l'uomo ha giustificato il suo comportamento con il fatto che era preoccupato per la valutazione delle prestazioni scolastiche e l'integrazione della figlia nella classe durante la pandemia. La tredicenne sapeva che il padre ascoltava perché sarebbe stato il genitore a imporle di lasciare accese le cuffie Bluetooth perché lui potesse udire la conversazione ma l'insegnante non ne sapeva nulla. La docente infatti tra le altre cose aveva detto alla ragazza che il padre presumibilmente stava facendo i compiti al suo posto e che quindi non poteva valutare la prestazione. Parole che l'uomo ha riferito in una email alla scuola facendo emerge l'ascolto illecito. Il tribunale quindi ha condannato l'uomo ricordando che in uno stato costituzionale non si ascoltano le conversazioni di nascosto, nemmeno come padre.