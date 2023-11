Arrestato a Parigi guru dello yoga tantrico: accusato di abusi sessuali sulle sue seguaci Il guru dello yoga tantrico Gregorian Bivolaru è stato arrestato dalla polizia francese insieme ad altri 40 membri della sua setta. Sono accusati di aver manipolato alcune seguaci allo scopo di sfruttarle sessualmente. Durante il blitz nella regione di Parigi e del sud della Francia, gli agenti hanno liberato almeno 26 donne tenute prigioniere in condizioni “deplorevoli”.

Gregorian Bivolaru

La polizia francese ha arrestato il guru dello yoga tantrico Gregorian Bivolaru e 40 membri dell'organizzazione internazionale Atman Yoga Federation. Sono accusati di aver manipolato psicologicamente alcune seguaci allo scopo di sfruttarle sessualmente. Secondo le autorità francesi, che hanno fatto partire un'inchiesta a luglio, l'organizzazione sarebbe in realtà una setta che controllava i suoi membri per sfruttarli economicamente e sessualmente.

Secondo quanto ha scritto l'Afp, il gruppo avrebbe perpetrato numerosi abusi sotto la guida di Bivolaru, 71 anni, di nazionalità romena e svedese. L'uomo era da tempo nel mirino delle autorità giudiziarie in Romania, Svezia e Francia.

Le persone sono state arrestate martedì 28 novembre nella regione di Parigi e nel Sud della Francia, tra cui diversi esponenti di spicco della setta. All'operazione hanno partecipato 175 poliziotti, durante la quale diverse donne trattenute contro la loro volontà, almeno 26, sono state liberate. Queste, come hanno riportato le autorità francesi e come si legge sui quotidiani internazionali, si trovavano in condizioni di spazio e igiene "deplorevoli".

Secondo quanto è stato raccontato da una fonte interna all'inchiesta, le donne erano costrette ad accettare rapporti sessuali con il leader del gruppo e poi a "partecipare a pratiche pornografiche a pagamento in Francia e all'estero".

L'organizzazione, che inizialmente si chiamava Misa (Movement for Spiritual Integration towards the Absolute) insegnava appunto yoga tantrico e gestiva diverse scuole a Parigi. Sul sito ufficiale, il gruppo si descriveva come "la più grande scuola di yoga in Romania e in Europa" e Bivolaru era definito "mentore spirituale". Misa però era stata espulsa dall'International Yoga Federation e dalla European Yoga Alliance nel 2008 perché le sue pratiche commerciali erano ritenute illegali.