Apre la cassetta di sicurezza in banca e scopre che i suoi risparmi sono stati divorati dalle termiti È successo in India: la donna aveva accumulato 1,8 milioni di rupie, l’equivalente di oltre 20mila euro.

A cura di Davide Falcioni

Brutta disavventura per una donna indiana dell'Uttar Pradesh che nei giorni scorsi ha scoperto che gran parte dei risparmi accumulati nella sua vita erano stati letteralmente divorati dalle termiti. Aprendo una cassetta di sicurezza in banca infatti si è accorta che il milione e 800mila rupie (oltre 20mila euro) che aveva messo da parte per il matrimonio di sua figlia erano stati polverizzati.

Alka Pathak, questo il nome della donna, nell'ottobre del 2022 aveva consegnato contanti per un valore di 1,8 milioni di rupie a una filiale della Bank of Baroda. Il denaro era stato chiuso all'interno di una cassetta di sicurezza, teoricamente il luogo più sicuro. I dipendenti della banca l'hanno recentemente contattata chiedendole di recarsi in filiale per il rinnovo del contratto, ma quando la signora ha aperto l'armadietto per controllare che tutto fosse in ordine ha scoperto che c'erano solo frammenti di carta e polvere. Tutte le banconote erano state divorate dalle termiti.

Anche i dipendenti della banca sono rimasti scioccati dall’incidente. Quando la questione è stata ampiamente riportata e i media hanno insistito per avere risposte, il personale dell'istituto ha affermato di aver inviato un rapporto alla sede centrale. Intervistata, invece, la signora Alka Pathak è apparsa molto determinata ad andare fino in fondo alla questione: quel denaro, infatti, era stato faticosamente accumulato in una vita di sacrifici per consentire a sua figlia di sposarsi.