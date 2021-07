App di tracciamento invia migliaia di segnalazioni, mezzo milione in isolamento covid nel Regno Unito Secondo i dati diffusi dal servizio sanitario nazionale britannico, in una settimana più di mezzo milione di avvisi sono stati inviati agli utenti dell’app NHS Covid-19, l’app di tracing locale simile alla nostra app Immuni, per segnalare che erano entrati in contatto con casi positivi e che quindi dovevano auto isolarsi.

Nel Regno Unito alle prese con una nuova impennata di contagi, più di mezzo milione di persone son finite in isolamento in appena una settimana a causa di contatti con persone positive al covid-19. Secondo i dati diffusi dal servizio sanitario nazionale britannico, infatti, nella settimana fino al 7 luglio più di mezzo milione di avvisi sono stati inviati agli utenti dell'app NHS Covid-19, l’app di tracing locale simile alla nostra app Immuni, per segnalare che erano entrati in contatto con casi positivi e che quindi dovevano auto isolarsi. Un aumento evidente rispetto alla settimana precedente dove si erano registrati appena 350mila notifiche di esposizione al contagio covid.

Il dato totale parla di 520.194 notifiche rispetto ai 356.677 della settimana precedente. Un balzo del 46% che rappresenta il dato settimanale più alto da quando i dati sono stati pubblicati per la prima volta a gennaio. A confermare che si tratta di numeri preoccupanti è stato lo stesso governo britannico spiegando che l’apprensione è per l’elevato numero di persone che non possono lavorare dopo aver ricevuto il temuto avviso dell’app. "È importante avere l'app e che la prendiamo sul serio, dunque quando riceviamo quei messaggi dobbiamo agire di conseguenza ma rifletteremo ulteriormente su come possiamo garantire che via sia una risposta proporzionata" ha spiegato il ministro Robert Jenrick dopo che alcune aziende si sono lamentate per aver visto la scomparsa del 20% del proprio personale a causa di questo sistema.

Il governo britannico precedentemente aveva assicurato che il meccanismo dell'autoisolamento obbligatorio per le persone che sono state in contatto con casi di Covid finirà il 16 agosto in caso di vaccinazione completa ma con il boom di casi nel Regno unito le aziende temono di non riuscire ad attendere un altro mese. Un altro rischio concreto è che molti lavoratori rinuncino completamente all'app per evitare di rimanere in isolamento.