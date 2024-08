video suggerito

Anziana morta in una casa di riposo in America: si cercano i parenti da un mese Carmela Polimeni era una donna di 92 anni che è morta in un Rsa in New Jersey. Da un mese le autorità americane cercano i parenti, a cui comunicare quanto accaduto e soprattutto per provvedere al funerale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un mese fa un'anziana di origini italiane è morta all'interno di una residenza socio-assistenziale che si trova nel New Jersey, negli Stati Uniti d'America. La vittima si chiamava Carmela Polimeni e aveva 92 anni. Viveva da ormai tantissimi anni all'interno di questa struttura a Leonia. Nessun familiare le ha mai fatto visita. E proprio per questo motivo è così complicato riuscire a trovare qualcuno che possa provvedere a dare alla donna un ultimo saluto.

La salma di Carmela Polimeni si trova in un'agenzia di pompe funebri

La donna è morta all'interno della struttura che l'ha ospitata per anni. Il decesso è dovuto a cause naturali. La salma, almeno per il momento, si trova in un'agenzia di pompe funebri. Resterà lì almeno fino a quando non si trovi uno dei suoi cari per seppellirla. "I numeri di telefono sono scollegati, non siamo riusciti a chiamare nessuno, neanche in Italia", ha detto Aree Booker, proprietario della Eternity Funeral Services.

Le autorità americane sono a lavoro per cercare anche solo un contatto in Italia: Polimeni è un cognome di origini siciliane, ma è possibile che qualsiasi persona collegata a lei si sia trasferita e possa anche essere andata a vivere in un altro Paese. Nonostante questo, le forze dell'ordine sperano di poter individuare un nipote o una nipote.

Divere persone si sono dette disposte a pagare le spese per i funerali

Per ora però la ricerca non ha prodotto alcun effetto. L'agenzia vorrebbe poter trovare qualcuno che possa almeno pagare le spese del funerale. Questa storia ha già raggiunto i cuori di tantissime persone che, per esprimere la loro solidarietà, si sono dette disposte a provvedere alla cerimonia pur non avendo mai incontrato o conosciuto la donna.