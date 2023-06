Anna sorpresa dal rogo nel sonno, 29enne italiana morta in un incendio a Bruxelles La vittima del rogo è Anna Tuzzato, originaria di Fiesso d’Artico, nel Veneziano, ma residente da due anni in Belgio dove lavorava per un’organizzazione internazionale.

A cura di Antonio Palma

Anna Tuzzato

Una ragazza italiana di 29 anni è morta tragicamente nelle scorse ore in Belgio, sorpresa da un incendio divampato nell’abitazione in cui riseideva nei pressi di Bruxelles. La vittima del rogo è Anna Tuzzato, originaria di Fiesso d'Artico, nel Veneziano, ma residente da due anni in Belgio dove lavorava per un'organizzazione internazionale.

“Una notizia che ci riempie di tristezza. Per un’assurda fatalità il Veneto perde una giovane che si stava impegnando per rendere migliore il mondo. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia, e una preghiera per lei" ha scritto il Governatore del Veneto Luca Zaia esprimendo il cordoglio per la morte della giovane connazionale.

Il luogo dell’incendio a Bruxelles in cui è morta Anna Tuzzato

Il dramma si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in una palazzina di Etterbeek, quartiere di Bruxelles. Anna Tuzzato sarebbe stata sorpresa nel sonno mentre nella sua stanza al secondo piano dell’edificio. Quando è partito l’allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti, prima dell’alba di sabato, per lei era ormai troppo tardi.

I pompieri si sono fatti largo tra fumo e fiamme ma la giovane era già priva di sensi, probabilmente a causa delle esalazioni del fumo e inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarla. Salvato invece un altro studente che viveva nella stessa casa e che è rimasto intossicato a sua volta dal fumo.

Ancora ignoti per ora le origini del rogo che si sarebbe sviluppato a partire dalla cucina al piano terra del palazzo. “Si sentiva cittadina europea al duemila percento. Lei come tutti gli amici più stretti che si era creata in questi anni, è assurdo che si possa morire così nel 2023” ha dichiarato la sorella distrutta dal dolore.

La notizia della morte di Anna Tuzzato si diffusa in Italia solo dopo che i familiari sono stati avvertiti tramite le autorità locali. I parenti della giovane hanno già raggiunto la capitale belga per riportare il suo corpo in Veneto per i funerali.

Dopo aver studiato comunicazione a Padova e a Bologna, con esperienze Erasmus a Madrid e nella stessa Bruxelles, la 29enne si era trasferita nel 2021 in Belgio e lì lavorava come coordinatrice della comunicazione di IFOAM, la federazione che rappresenta gli interessi dei coltivatori biologici.