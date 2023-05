Ankara, il rappresentante russo strappa la bandiera ucraina: vertice economico finisce in rissa Il rappresentante russo presente all’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione della Cooperazione economica del Mar Nero, ad Ankara, ha strappato la bandiera ucraina portata dall’omologo di Kiev. L’incontro è finito in breve tempo in rissa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un parlamentare ucraino ha colpito in pieno volto il rappresentante della Russia a margine della riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione della Cooperazione economica del Mar Nero, di cui fanno parte sia Mosca che Kiev. La capitale turca ha ospitato i rappresentanti di circa una dozzina di paesi e durante l'intervento di un membro della delegazione russa, Olga Timofeeva, il team ucraino ha inscenato una protesta srotolando la bandiera nazionale alle sue spalle. Il dibattito è stato quindi sospeso, ma i disordini si sono verificati fuori dall'aula.

Il rappresentante ucraino Oleksandr Marikovski infatti stava mostrando la bandiera ai fotografi e parlando della protesta che aveva voluto mettere in atto, quando un altro delegato russo, Valery Stavitsky, si è avvicinato e gliel’ha strappata. Marikovski ha dato pochi secondi di vantaggio al collega di Mosca, poi la reazione è stata immediata: l’esponente di Kiev lo ha prima inseguito tra lo stupore dei presenti che hanno cercato di calmarlo e poi colpito al volto, rientrando così in possesso della bandiera. Gli altri delegati si sono messi in mezzo per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il video è diventato in breve tempo virale e ha fatto il giro dei social network e dei siti internet. Gelo dopo lo scontro fuori dall'aula del congresso, filmato anche dai giornalisti e dai fotografi presenti mentre il rappresentante ucraino stava mostrando la bandiera ai fotografi da tutto il mondo.