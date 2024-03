Andrew Tate di nuovo in arresto per violenza sessuale: mandato di cattura britannico Il 37enne Andrew Tate e il fratello 35enne Tristan erano già accusati dalle autorità rumene per stupro e traffico di esseri umani. Ora nuove accuse anche da Londra per sfruttamento sessuale di persone nel Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il controverso influencer Andrew Tate e suo fratello Tristan di nuovo in arresto in Romania per presunti reati sessuali, ma questa volta su mandato di cattura britannico. I due sono stati arrestati lunedì sera dalla polizia rumena e si sono presentati oggi in aula davanti alla Corte d'Appello di Bucarest che però ha rinviato la decisione sul mandato confermando solo la custodia cautelare per 24 ore.

Il 37enne Andrew Tate e il fratello 35enne Tristan erano già accusati dalle autorità rumene per stupro, traffico di esseri umani e organizzazione criminale e per questo hanno già trascorso alcuni mesi di detenzione. Le indagini a loro carico continuano e a dicembre un tribunale rumeno ha ordinato loro di non lasciare la Romania.

Secondo i legali dei fratelli Tate, le nuove accuse, tra cui quella di violenza sessuale, riguardano fatti compiuti negli anni dal 2012 al 2015 e che i due "negano categoricamente" definendole una "sconcertante ripparizione di accuse vecchie di dieci anni". "Respingono categoricamente tutte le accuse ed esprimono profondo disappunto per il fatto che accuse così gravi vengano riproposte senza nuove prove sostanziali", si legge in un nota dei legali che aggiungono: "Sono pienamente impegnati a contestare queste accuse con incrollabile determinazione e risolutezza"

La polizia rumena invece ha affermato che le autorità britanniche hanno emesso due mandati di arresto europeo a carico dei due uomini per reati sessuali. I presunti reati comprendono anche lo sfruttamento sessuale di persone nel Regno Unito.

La stessa accusa, per fatti diversi e avvenuti in Romania, era stata avanzata nel giugno scorso dalle autorità rumene. Andrew Tate e suo fratello sono accusati di aver creato un gruppo che sfruttava le donne attraverso un business di contenuti per adulti e che secondo i pubblici ministeri operava come un gruppo criminale. Tate ha ripetutamente affermato che i pubblici ministeri rumeni non hanno prove contro di lui e che esiste una cospirazione per metterlo a tacere.