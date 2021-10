Anche in Scozia città sommerse dalle inondazioni a due giorni dalla Conferenza sul Clima Dalla Scozia arrivano le impressionanti immagini di un’inondazione avvenuta ieri nelle città di Dumfries e Galloway, dove due ponti sono stati spazzati via dalla violenza dell’acqua e dove centinaia di abitazioni, uffici e negozi sono stati gravemente danneggiati.

A cura di Davide Falcioni

Il maltempo non ha provocato ingenti danni solo in Sicilia. Dalla Scozia, infatti, arrivano le impressionanti immagini di un'inondazione avvenuta ieri nelle città di Dumfries e Galloway, dove due ponti sono stati spazzati via dalla violenza dell'acqua e dove centinaia di abitazioni, uffici e negozi sono stati gravemente danneggiati. Fortunatamente non ci sono state vittime anche se la tragedia è stata sfiorata: John Blandford, 33 anni, è stato infatti tratto in salvo dai soccorritori dopo essere rimasto bloccato dall'acqua mentre era alla guida del suo furgone. Per fortuna è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a salire sul tettuccio del mezzo aspettando l'arrivo dei vigili del fuoco: "Non mi era mai capitato niente del genere, non avevo mai visto un'inondazione simile", ha detto l'uomo ai quotidiani scozzesi.

Le città travolte dall'inondazione effettivamente non avevano mai dovuto affrontare situazioni altrettanto gravi, anche se nei mesi scorsi in molti avevano avvertito del rischio che si stava correndo invitando le amministrazioni locali a rafforzare gli argini. Gli allarmi tuttavia sono caduti nel vuotoe ieri, dopo giorni di piogge incessanti, il fiume è esondato ed ha causato danno per decine di milioni di euro. L'inondazione di Dumfries e Galloway – ironia della sorte – arriva proprio pochi giorni prima dell'inizio della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 alla quale parteciperanno tutti i leader mondiali e che dovrà stabilire le tappe per ostacolare il surriscaldamento globale, prima causa degli eventi meteo estremi che hanno investito le città scozzesi.