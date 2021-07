Peter R. de Vries, noto giornalista olandese, è stato ferito in un agguato ad Amsterdam: l'uomo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa nel distretto di Lange Leidsedwarsstraat, in pieno centro, ed è ricoverato in condizioni gravi. Il cronista aveva da poco preso parte ad un programma televisivo di cui è ospite abituale. La polizia starebbe cercando un sospetto che indossa una giacca verde scuro e ha fatto appello a chiunque lo dovesse incontrare di chiamare subito le forze dell'ordine ma non avvicinarsi assolutamente a lui, dal momento che potrebbe essere ancora armato. Nel 2019 De Vries aveva annunciato su Twitter di essere stato informato dalla polizia e funzionari della Giustizia di essere sulla ‘lista nera' di un criminale latitante. Dal 1995 al 2012 De Vries ha condotto un programma televisivo molto popolare in Olanda sulla criminalità in cui venivano seguiti casi di alto profilo. Il cronista è noto anche per il lavoro di inchiesta svolto in seguito al rapimento del magnate della birra Freddy Heineken nel 1983.

La polizia dei Paesi Bassi ha chiesto a chiunque avesse assistito all'agguato di farsi avanti e testimoniare, nel frattempo si stanno visionando le immagini delle telecamere della zona. A causa delle minacce ricevute a De Vries era stato assegnato un servizio di sicurezza, anche se lui aveva rifiutato di avere una vera e propria scorta per non condividere – come riportano i giornali olandesi – "tutta la sua agenda e tutta la sua vita con la polizia". In una recente intervista rilasciata a Vrij Nederland aveva dichiarato di non aver nessuna paura delle intimidazioni.