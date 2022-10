Alzata l’allerta militare in Norvegia per paura di un’aggressione della Russia Il governo norvegese aumenterà il livello d’allerta delle forze armate per prevenire eventuali azioni ostili da parte di Mosca. Il premier ha comunque specificato che non è stata rilevata nessuna minaccia diretta.

Il governo norvegese aumenterà il livello d'allerta delle forze armate per prevenire eventuali azioni ostili da parte di Mosca. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Jonas Gahr Store, precisando tuttavia che non è stata registrata alcuna minaccia diretta al Paese che confina con la Russia nell’Artico.

"Da domani i militari aumenteranno la loro preparazione in Norvegia. Al momento non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia coinvolgere direttamente la Norvegia o qualsiasi altro Paese nella guerra, ma il conflitto in Ucraina significa che è necessario che tutti i Paesi della NATO siano sempre più in guardia", ha affermato Gahr Store.

Per evitare il panico, il premier ha garantito che l’incremento del livello di allerta militare non avrà alcun impatto sulla vita dei norvegesi. "Non credo che la gente comune noterà alcun cambiamento", ha sostenuto. "Devo sottolineare che negli ultimi giorni non è successo nulla che ci abbia spinto a migliorare la nostra preparazione. È un'evoluzione nel tempo che ci ha portato a fare questo passo", ha concluso il premier.

Dopo le perdite sui gasdotti Nord Stream del 26 settembre nelle acque svedesi e danesi, la Norvegia ha schierato per la prima volta le sue forze armate per proteggere le piattaforme offshore e le strutture a terra. La scorsa settimana la polizia ha arrestato una sospetta spia russa ed è anche coinvolta nella protezione delle esportazioni di gas, vitale per le forniture energetiche dell'Europa il prossimo inverno.

La Norvegia, membro della NATO, condivide un confine terrestre di quasi 200 chilometri con la Russia nell'Artico, nonché un vasto confine marittimo. La nazione scandinava di 5,4 milioni di abitanti è attualmente anche il più grande esportatore di gas naturale verso l'Unione Europea, rappresentando circa un quarto di tutte le importazioni dell'UE dopo il calo dei flussi russi.