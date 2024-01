Almeno 22 palestinesi uccisi dai raid israeliani a Gaza e Jenin. ONU: “Sulla Striscia incombe una carestia” Almeno 16 civili palestinesi sono stati uccisi da Israele a Gaza e altri sei a Jenin, in Cisgiordania. Il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres: “Nella Striscia le malattie infettive si stanno diffondendo rapidamente con condizioni sanitarie spaventose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È di almeno 16 morti e una cinquantina di feriti il bilancio di nuovi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui nelle ultime ore nell'enclave palestinese i jet israeliani hanno colpito – tra gli altri target – anche un raduno di civili vicino all'incrocio di Saraya: fonti mediche hanno riferito che tra le vittime civili ci sono almeno un bambino e la stella del calcio palestinese e allenatore della squadra olimpica palestinese, Hani Al-Masri. Wafa riferisce di bombe anche su una casa nel quartiere di Shujaiya a est di Gaza City e su un condominio a Beit Lahia, nel nord di Gaza, dove è rimasta uccisa una ragazza e altri civili sono rimasti feriti. Intanto la Mezzaluna Rossa palestinese nella Striscia ha affermato che le forze israeliane continuano a colpire l'ospedale Al-Amal a Khan Yunis, "con l'obiettivo di metterlo fuori servizio". La Mezzaluna Rossa ha aggiunto che l'artiglieria e i droni israeliani stanno bombardando violentemente le vicinanze dell'ospedale nel sud di Gaza.

In questo drammatico quadro il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito che "una carestia diffusa incombe" nella Striscia di Gaza, in un rapporto inviato ai membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Lo riporta l'emittente araba al Jazeera. Guterres ha messo in guardia anche da "una catastrofe per la salute pubblica", poiché "le malattie infettive si stanno diffondendo rapidamente nei rifugi sovraffollati" con condizioni sanitarie "spaventose" e "straripamenti di fognature".

I raid dello stato ebraico tuttavia non si stanno "limitando" alla Striscia di Gaza: quattro agenti della Polizia di Frontiera israeliana sono stati feriti in un'esplosione e sei palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo durante un bombardamento notturno nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce il Times of Israel. In una dichiarazione congiunta, l'esercito israeliano (Idf) e la polizia affermano che le forze sono entrate a Jenin per un'operazione antiterrorismo, quando un ordigno esplosivo piazzato sul ciglio di una strada ha colpito un veicolo della Polizia di frontiera. Secondo la polizia, un agente è morto, due agenti sono stati feriti gravemente, e il quarto è stato ferito in modo lieve.