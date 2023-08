Allergica alle noccioline, passeggera costretta ad acquistare tutti i pacchetti sull’aereo La ragazza si è ritrovata a sborsare tre volte il costo del biglietto aereo dopo aver scoperto con orrore che tra gli snack venduti a bordo vi erano anche numerosi pacchetti di noccioline.

A cura di Antonio Palma

Costretta ad acquistare tutti i pacchetti di noccioline sull’aereo nonostante lei sia allergica al prodotto e non potrebbe in alcun modo entrarvi in contatto. È la singolare storia di una giovane passeggera britannica che ha una grave forma di allergia alle noccioline, la 27enne Leah Williams. La ragazza si è ritrovata a sborsare tre volte il costo del biglietto aereo dopo aver scoperto con orrore che tra gli snack venduti a bordo vi erano anche numerosi pacchetti di noccioline.

Il rischio era che qualcuno li spargesse in giro provocando in lei una reazione allergica pericolosissima. Secondo il suo racconto al tabloid Mirror, la donna avrebbe cercato una soluzione chiedendo al personale del volo di annunciare la sua allergia ai passeggeri e di chiedere loro che non comprassero o almeno non aprissero e mangiassero le noccioline. Del resto era già avvenuto in passato ma la richiesta questa volta sarebbe stata respinta dagli addetti, lasciandola senza altra scelta se non quella di acquistare tutti i 48 pacchetti di noccioline disponibili a bordo.

“Gli steward mi hanno guardato con aria assente come se fossi pazza e hanno detto: ‘Ma ce ne sono molti, dovremo contarli tutti.' Ho detto: ‘Per favore, contali e pagherò per tutti, visto che non mi avete lasciato altra scelta” ha spiegato la 27enne, aggiungendo: “La cosa peggiore è che in realtà mi hanno chiesto se volevo prendere le noccioline, e ovviamente ho detto di no". I pacchetti infatti sono stati imbustati in un sacchetto di plastica nella parte anteriore della cabina.

La compagnia di volto ha replicato che poiché i passeggeri potevano portare il proprio cibo a bordo, non poteva garantire che i suoi aerei fossero privi di rischi per gli allergici. Un portavoce ha aggiunto: "Il nostro equipaggio di cabina è addestrato dal punto di vista medico e ha sempre accesso ai farmaci per fornire cure di emergenza in caso di shock allergico". In effetti non tutte le compagnia sono accomodanti con le persone allergiche a particolari cibi e avvertono che chi sale a bordo deve essere consapevole dei pericoli a cui va incontro.