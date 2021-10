All’asta il primo francobollo della storia, il famoso Penny Black in vendita a 6 milioni di sterline Penny Black, il primo francobollo datato al mondo verrà venduto all’asta per circa sei milioni di sterline. La Sotheby’s di Londra, che ha organizzato la vendita, ne ha parlato come una delle più grandi invenzioni della storia. È il primo di una serie del 1840, appartenuta al parlamentare inglese Robert Wallace.

A dicembre Penny Black, primo francobollo datato al mondo verrà messo all’asta con un prezzo di partenza stimato tra i quattro e i sei milioni di sterline. Lo ha annunciato Sotheby’s, una delle più grandi case d’asta inglesi: “È una delle più importanti invenzioni nella storia dell’umanità, il precursore delle comunicazioni globali di massa e la pietra d’angolo di una delle più popolari forme al mondo di collezionismo”.

Si chiama Penny Black ed è il primo francobollo emesso nella storia, in vendita al pubblico dal 10 aprile 1840. Il 7 dicembre sarà venduto all’asta di Sotheby’s a Londra, intitolata “Treasures”. Il suo prezzo di partenza è compreso tra i quattro e i sei milioni di sterline. Il francobollo, realizzato in bianco e nero, raffigura il volto della regina Vittoria, incoronata e presa di profilo. L’oggetto in questione è l'1a, il primo a essere stato stampato sulla prima pagina di tutta la serie e l’unico a non essere mai stato venduto. È stato recuperato dalla collezione privata del parlamentare inglese Robert Wallace. La scoperta del preziosissimo pezzo di carta è avvenuta circa 30 anni fa, però il suo vero valore è venuto alla luce da poco, grazie al collezionista Alan Holyoake.

Nel 2016 la Royal Philatelic Society di Londra ha riconosciuto l’autenticità di questo pezzo unico e solo dopo il francobollo è sbarcato in America, dove è stato esposto allo Smithsonian National Postal Museum di Washington. Il Penny Black all’epoca della sua emissione fece la rivoluzione, riuscendo a mettere in contatto persone in tutto il mondo e, oltre a questo, facendo pagare per la prima volta le spese per la spedizione al mittente e non al destinatario.