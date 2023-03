Alla commemorazione con pistola in cintola, bufera su ministro polacco: “Non potevo lasciarla in auto” Il Ministro della Giustizia Ziobro stava deponendo una corona di fiori in un monumento alle vittime dei disastri minerari nella Polonia centrale quando una folata di vento gli ha alzato la giacca ed è apparsa la pistola Glock.

A cura di Antonio Palma

"Avevo la pistola perché l'alternativa era lasciarla incustodita in auto", così si è giustificato il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, dopo che una folata di vento durante una commemorazione ufficiale ha mostrato che si era portato dietro una pistola Glock tenuta nella cintola dei pantaloni per tutto il tempo. Il caso avvenuto lunedì ha scatenato una vera propria valanga di polemiche nel Paese dove la legislazione sulle armi ha regole rigide e pochissime persone possono portarle in pubblico.

Ziobro stava deponendo una corona di fiori in un monumento alle vittime dei disastri minerari a Bełchatów, nella Polonia centrale, quando una folata di vento gli ha alzato la giacca ed è apparsa la pistola Glock, che è stata ancora più visibile quando il rappresentante del governo polacco si è chinato per depositare i fiori sotto la lapide. La foto pubblicata dai media locali ha scatenato le opposizioni con i deputati di sinistra hanno chiesto spiegazioni al primo ministro Mateusz Morawiecki e al presidente ipotizzando che Ziobro potesse portare armi anche alle riunioni del governo e alle sessioni parlamentari.

Ziobro martedì in una conferenza stampa ha dichiarato di aver ottenuto il permesso di avere una pistola dopo che alcuni anni fa era emerso che un boss della criminalità organizzata aveva chiesto il suo assassinio. L'uomo, identificato solo come Jan S., è detenuto da diversi anni e il suo processo è in corso. “Come ogni cittadino, ho tutto il diritto di utilizzare mezzi che garantiscano sicurezza a me e alla mia famiglia”, ha detto Ziobro.

Il Ministro, che ha anche affermato di saperla usare perché pratica il tiro al poligono nei fine settimana come hobby, ha detto che non porta sempre con sé l'arma ma lunedì aveva la pistola perché l'alternativa era lasciarla in macchina, il che non è permesso, visto che si è fermato alla cerimonia mentre tornava a Varsavia per l'inizio della settimana lavorativa.

"Stavo tornando dal fine settimana a Varsavia e avevo con me una pistola che ho usato questo fine settimana per scopi sportivi in ​​un poligoni di tiro" ha dichiarato il 52enne che è a capo di un piccolo partito nella coalizione conservatrice al governo. In sua difesa anche il primo ministro Mateusz Morawiecki ha affermato che tutti i cittadini, compreso il ministro della giustizia, hanno il diritto di cercare di ottenere il permesso di avere un'arma.