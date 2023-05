Aiuta una famiglia di anatre ad attraversare la strada, un’auto lo investe e uccide davanti ai figli Casey Rivara è morto investito da un’auto mentre aiutava un’anatra e i suoi anatroccoli ad attraversare la strada. La tragedia in California davanti agli occhi dei figli e dei passanti.

A cura di Chiara Ammendola

Casey Rivara alcuni secondi prima di essere investito

Non ci ha pensato due volte ad accostare la sua auto per andare ad aiutare un'anatra e i suoi anatroccoli ad attraversare la strada. Quello che non sapeva Casey Rivara, 41 anni, è che quel suo gesto di gentilezza sarebbe stato l'ultimo. Pochi secondi dopo infatti un'auto, guidata da una ragazza di 17 anni, l'ha investito, uccidendolo sul colpo.

È una storia drammatica quella che giunge dalla California, negli Stati Uniti, dove l'uomo viveva con la sua famiglia, la moglie Angel Chow, e i suoi due figli. Lo scorso 18 maggio, poco dopo le 20, l'uomo stava tornando a casa dopo essere andato a riprendere i suoi due figli da un allenamento di nuoto. Giunto nei pressi di Rocklin, a circa 20 miglia dalla città di Sacramento, ha notato un'anatra intenta ad attraversare la strada con i suoi anatroccoli.

Le anatre lasciate sul luogo dell’incidente da alcuni residenti

Spaventato dal fatto che su quella strada a scorrimento veloce qualcuno potesse investire i piccoli animali, ha deciso di accostare l'auto, scendere e aiutare la famiglia a raggiungere il marciapiede. Una missione che una volta compiuto gli è valso l'applauso dei tanti presenti che hanno assistito alla scena e lo hanno ringraziato.

Mentre stava tornando al suo veicolo però Casey è stato investito e ucciso da un'auto che sopraggiungeva in quel momento e che non è riuscita a evitare l'impatto con l'uomo. Il 41enne è stato sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto ed è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Casey Rivara prima di essere investito

Un dramma che ha lasciato sotto choc la piccola comunità californiana di Rocklin, che si è unita intorno alla famiglia Rivara. “Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti voi per i messaggi e i gesti di gentilezza che abbiamo ricevuto in questi giorni – ha scritto la moglie in un post Facebook – Casey è stato un marito e un padre gentile e straordinario. Anche il suo ultimo gesto in questo mondo è stato un segno della sua compassione”.