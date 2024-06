Agitata dopo la rapina, agente suona pianoforte per calmarla, lei ringrazia con una poesia: “Bellissimo” Il gesto di un poliziotto spagnolo per un’anziana è stato immortalato in un video diventato virale. Infine l’abbraccio liberatorio. “La signora era molto emozionata, ha iniziato a piangere, si è fermata un attimo e ci ha scritto una poesia. È stato tutto molto bello” ha raccontato l’agente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Di fronte all’anziana donna vistosamente agitata dopo aver subito una rapina in casa sua, un poliziotto spagnolo ha cercato di rassicurarla parlandole, come fa sempre, ma quando ha visto quel pianoforte nell’abitazione della signora non ci ha pensato oltre, si è seduto allo strumento e ha suonato per lei, facendola sciogliere in un abbraccio finale. L’emozionante storia di comprensione e umanità arriva da Valencia e vede come protagonista un poliziotto spagnolo di 35 anni, César Raro, immortalato dal collega in un video diventato virale sui social.

La scena domenica scorsa quando la pattuglia della polizia spagnola è accorsa in casa dell’anziana, una donna di 84 anni che aveva appena subito una rapina. La donna, rincasando nel pomeriggio, ha scoperto un uomo in casa sua e ha chiamato subito gli agenti. All’arrivo dei poliziotti era molto agitata e non riusciva nemmeno a parlare anche se non era ferita. “Era così spaventata che quasi non voleva aprirci la porta. Era sull’orlo del collasso, non riusciva a dire una parola” ha spiegato il poliziotto.

“Abbiamo provato a tranquillizzarla parlando con lei poi ho visto il pianoforte e ho deciso di suonare” ha rivelato l’agente. Un gesto quasi istintivo visto che non è un musicista, non ha mai studiato musica in maniera professionale ma suona il pianoforte da autodidatta per passione.

La decisione su cosa suonare per calmare la donna però non è stata facile. Dopo averci pensato un po’, ha scelto la colonna sonora del film Amélie, che conosce bene, trovando subito l’apprezzamento della signora. “Ho suonato un altro paio di canzoni e la donna si è calmata in modo incredibile, il cambiamento è stato radicale" ha raccontato il poliziotto ai media locali dopo che il video è diventato virale.

La scena infatti è stata immortalata dal collega Jorge González e pubblicata sui social dove ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e migliaia di commenti. Il gesto è stato molto apprezzato dall’anziana che ha voluto ringraziare subito gli agenti scrivendo per loro una poesia sul momento. Infine l’abbraccio liberatorio con gli agenti. “La signora era molto emozionata, ha iniziato a piangere, si è fermata un attimo e ci ha scritto una poesia. È stato tutto molto bello" ha concluso l’agente.