Agenti sentono urla disperate e accorrono ma era una capra: “Piangeva perché separata da un amico” Il singolare episodio vede come protagonisti due agenti del dipartimento di polizia di Enid, in Usa, ed è stato immortalato dalla bodycam di uno di loro in un video che la stessa polizia ha pubblicato sui social.

A cura di Antonio Palma

Qualcuno aveva segnalato una persona che urlava e sembrava in pericolo, così una pattuglia di agenti di polizia è accorsa sul posto, in Oklahoma, per verificare. Dopo aver constatato che affettivamente c'era qualcuno che urlava e sembrava chiedere aiuto, gli agenti si sono messi a correre per raggiungere la zona esatta da cui proveniva il lamento. Poco dopo però hanno scoperto che non c'era nessuno in pericolo ma solo una capra che si lamentava disperatamente nel suo recinto.

Il singolare episodio vede come protagonisti gli agenti David Sneed e Neal Storey del dipartimento di polizia di Enid ed è stato immortalato dalla bodycam di uno di loro in un video che la stessa polizia ha pubblicato suo social. I fatti lunedì scorso quando, dopo una chiamata che segnalava una persona in difficoltà, i due si sono presentati sul posto, una zona di campagna cercando di capire da dove provenisse quel lamento.

Nel video si vedono i due poliziotti che camminano lungo un campo verso quella che credono sia una richiesta di aiuto, anche se in lontananza. "Penso che sia una persona", dice uno degli agenti mentre l'altro inizia a correre verso ‘origine delle presunte urla. "Man mano che si avvicinavano, l'agente Sneed ha sentito un distinto grido di ‘aiuto' " ha detto la polizia in una dichiarazione su Facebook.

Ma quando si sono avvicinati al suono hanno scoperto che non era qualcuno che chiedeva aiuto ma solo una capra molto rumorosa. A questo punto si vedono i due agenti che condividono una risata mentre la capra continua a lamentarsi in sottofondo e un contadino si avvicina. Secondo quanto ha spiegato l'allevatore, la capra era molto turbata perché era stata separata da un suo amico. "Tutto sommato non si può proprio dire che è stata una chiamata così brutta" hanno concluso dla dipartimento di polizia