Afroamericano scagionato dall’accusa di stupro dopo 48 anni grazie al test del DNA Leonard Mack, un uomo afroamericano di 72 anni, è stato scagionato da un’accusa di violenza sessuale su un’adolescente dopo 48 anni nello Stato di New York. Determinante il test del Dna.

A cura di Davide Falcioni

Leonard Mack, un uomo afroamericano di 72 anni, è stato scagionato da un'accusa di stupro dopo 48 anni nello Stato di New York grazie al test del Dna. Lo riferiscono i media statunitensi. "Per 48 anni, 48 lunghi anni, sono stato etichettato come stupratore quando sapevo di non aver fatto nulla. Ora ringrazio Dio che finalmente la verità sia venuta fuori", ha affermato il veterano del Vietnam che aveva scontato una condanna di sette anni e mezza nel carcere di Sing Sing ma aveva trascorso il resto della sua vita a cercare di dimostrare la sua innocenza, scontando la pena in libertà vigilata.

Mack era stato arrestato per il rapimento di due adolescenti e il brutale stupro di una di loro nel 1975. Il suo fermo era avvenuto in modo molto discutibile e, secondo l'accusa, con metodi parziali e viziati da parte della polizia come, ad esempio, costringerlo a cambiare abiti prima dell'identificazione per corrispondere alla descrizione del sospetto. Il fascicolo è stato riaperto nel 2022 e grazie al test del Dna le forze dell'ordine sono riuscite a risalire al vero colpevole, che oltretutto ha confessato. "Le persone non sanno come ci si sente ad essere accusati di qualcosa che non hanno fatto", ha dichiarato l'uomo che vive in South Carolina.

Susan Friedman, uno degli avvocati di Innocence Project, ha commentato che il caso di Mack può essere considerato "un potente esempio di come la visione ristretta e i pregiudizi razziali possano portare a una condanna ingiusta". "Nonostante il fatto che il signor Mack non corrispondesse alla descrizione delle vittime, nonostante non indossasse gli abiti indossati dal vero stupratore e malgrado le prove sierologiche ricavate dalla biancheria intima della vittima avessero escluso la presenza del signor Mack, egli ha trascorso sette anni e mezzo in prigione e da allora ha convissuto con questa ingiusta condanna per 41 anni".

Il procuratore distrettuale della contea di Westchester, Miriam E. Rocah, ha aggiunto: “Oggi chiediamo ai tribunali di dichiarare Leonard Mack effettivamente innocente per uno stupro che non ha mai commesso e per il quale ha scontato ingiustamente più di sette anni di carcere. Siamo stati in grado di provare l'innocenza del signor Mack, in gran parte, grazie all'impegno della nostra unità indipendente di revisione delle condanne e alla forza incrollabile del signor Mack che ha lottato per riabilitare il suo nome per quasi 50 anni. Questo caso dimostra che le condanne errate non solo sono dannose per chi è stato condannato ingiustamente, ma ci rendono anche tutti meno sicuri".