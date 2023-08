Aereo piomba in autostrada, investe auto e moto ed esplode: almeno 10 morti Secondo una prima ipotesi, l’aereo da turismo avrebbe cercato di trovare un punto per un atterraggio di emergenza prima di schiantarsi alla periferia di Kuala Lumpur, in Malesia. La tragedia immortalata in un video dalla dashcam di una vettura scampata per un soffio al dramma.

A cura di Antonio Palma

Almeno 10 persone sono morte oggi in Malesia quando un aereo da turismo si è improvvisamente schiantato su un’autostrada travolgendo auto e moto e prendendo fuoco. La terribile scena è stata immortalata anche da alcuni video come quello di una dashcam di una vettura scampata per un soffio alla tragedia. L’impatto mortale alla periferia della capitale Kuala Lumpur nel pomeriggio di giovedì ora locale, la mattinata di oggi in Italia.

Secondo l’ente statale dell’aviazione civile della Malesia, il velivolo che si è schiantato era di proprietà di un vettore di aerei privati con sede a Kuala Lumpur che era partito poco prima dall'aeroporto internazionale di Langkawi. A bordo vi erano sei passeggeri e due membri dell'equipaggio, tutti morti nell’impatto. Tra le altre vittime un automobilista e un motociclista travolti coi loro mezzi dall’aereo mentre percorrevano l’autostrada.

Le immagini e i filmati condivisi sui social media mostrano una scena agghiacciante con l’aereo che piomba improvvisamente sui veicoli in transito ed esplode in una palla infuocata, scagliando detriti di ogni tipo su tutta la carreggiata e anche in quella opposta.

Secondo una prima ipotesi, l’aereo avrebbe avuto dei problemi evidenti e avrebbe cercato di trovare un punto per un atterraggio di emergenza prima di schiantarsi forse nel tentativo di scendere sull’autostrada. Un testimone oculare ha riferito ai media locali che l'aereo stava volando in modo irregolare sopra l’autostrada prima dello schianto mortale. Tutto però è avvenuto repentinamente.

“Il primo contatto effettuato dall'aereo con la torre di controllo del traffico aereo di Subang è stato alle 14:47. L'autorizzazione all'atterraggio è stata data alle 14:48. Alle 14:51, la torre di controllo ha osservato del fumo proveniente dal luogo dell'incidente, ma l'aereo non ha effettuato alcuna chiamata di soccorso" hanno ricostruito infatti le autorità locali, aggiungendo che "I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio in 10 minuti mentre il personale forense ha raccolto i resti e li ha portati all'ospedale di Klang per un esame post mortem e un processo di identificazione delle vittime”