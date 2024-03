Aereo perde quota improvvisamente senza motivo, 50 feriti: “I comandi del Boeing 787 erano bloccati” La rivelazione di un passeggero del volo Latam da Sydney a Auckland protagonista dello spaventoso incidente in cui sono rimaste ferite oltre 50 persone: “Il comandante a bordo ha ammesso che i comandi erano tutti bloccati, poi l’aereo si è semplicemente riattivato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un blocco improvviso ai comandi dell'aereo che senza apparente motivo avrebbe fatto scendere giù in picchiata il velivolo in pochissimo tempo, causando panico e oltre 50 feriti a bordo. È l'incredibile rivelazione di un passeggero del volo Latam da Sydney a Auckland protagonista dello spaventoso incidente di lunedì quando molti viaggiatori a bordo e gli assistenti sono stati letteralmente scagliati contro il soffitto.

Descrivendo il momento terrificante in cui è stato svegliato dal sonno, quando l'aereo ha perso improvvisamente quota scagliando sul soffitto tutto quello che non era legato, il passeggero Brian Jokat ha rivelato che, all'atterraggio ad Auckland, il pilota ha controllato i passeggeri e ha spiegato di aver perso temporaneamente il controllo dell'aereo che ha perso circa 500 metri di quota in trenta secondi.

"Mi sono subito confrontato con lui e gli ho detto cosa fosse successo. Ha ammesso apertamente: ‘Ho perso il controllo dell'aereo. I miei indicatori si sono semplicemente bloccati”, ha raccontato Jokat alla Cnn, rivelando: “Ha detto che per quel breve momento non poteva controllare nulla ed è stato allora che l'aereo ha fatto quello che ha fatto. Poi ha detto che gli indicatori sono tornati e tutto si è riattivato, l'aereo si è semplicemente riattivato al suo normale schema di volo".

"Non abbiamo avuto problemi prima, né problemi dopo. Ma proprio in quel momento" ha aggiunto il testimone. L'aereo della compagnia di bandiera cilena era un Boeing 787-9 Dreamliner. La Boeing, che sta affrontando un momento difficile per una serie di problemi di qualità e sicurezza dei propri velivoli, ha affermato che “sta lavorando per raccogliere maggiori informazioni sul volo e fornirà tutto il supporto necessario al cliente”.

La Latam dal suo canto invece ha dichiarato solo che l'aereo "ha avuto un evento tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento", aggiungendo che era atterrato come previsto ad Auckland. In una dichiarazione successiva, la compagnia aerea ha affermato che l'aereo "ha subito una forte scossa durante il volo, la cui causa è attualmente oggetto di indagine".

Le autorità locali dell'aviazione civile hanno comunque avviato una inchiesta per accertare cosa abbia causato l'improvvisa discesa del velivolo che ha scagliato i passeggeri in giro per la cabina, ferendone oltre 50 tra cui oltre una decina ricoverati e uno in gravi condizioni.