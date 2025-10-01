Esteri
video suggerito
video suggerito

Adescarono due 13enni con regali e le stuprarono: condannati in Inghilterra 7 uomini fino a 39 anni di carcere

I sette uomini della banda sono stati condannati dal tribunale di Manchester per aver molestato e stuprato due ragazze minorenni a Rochdale, tra il 2001 e il 2006. Il capo, Mohammed Zahid, è stato condannato a 35 anni. Le vittime, entrambe vulnerabili e note ai servizi sociali, venivano adescate con regali in cambio di favori sessuali.
Impara a trasformare voci e suoni in storie emozionanti con Valerio Nicolosi. 5 ottobre. Roma. Iscriviti al workshop!
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il tribunale di Manchester ha condannato 7 uomini per aver molestato e stuprato ripetutamente due ragazze minorenni a Rochdale, una cittadina del nord ovest dell'Inghilterra, tra il 2001 e il 2006.

La sentenza di mercoledì 1 ottobre ha condannato il capo della banda, Mohammed Zahid (64 anni), a 35 anni di carcere. Gli altri sei uomini hanno invece ricevuto pene tra i 12 e i 39 anni di reclusione. Si sono sempre professati tutti innocenti.

Quando sono iniziati gli abusi, le due vittime avevano 13 anni e non si conoscevano. Erano già note ai servizi sociali perché provenivano da famiglie e contesti vulnerabili.

Leggi anche
Stupro di gruppo in spiaggia Stresa, in 4 condannati a 6 anni di carcere: tra loro anche un’amica della vittima

I sette uomini approfittavano della loro condizione, offrendogli vari regali tra cui soldi, alcol e droghe, per ricevere del sesso in cambio. Il capo della banda gestiva una bancarella al mercato dove vendeva biancheria intima, che regalava alle ragazze per poi abusare di loro.

Secondo la ricostruzione del tribunale, le due giovani erano trattate come "schiave del sesso" dai pedofili, che si aspettavano di poter intrattenere rapporti sessuali con loro "come e quando volevano".

Una delle due ragazze ha spiegato alla giuria che non sa neanche da quanti uomini è stata molestata, perché il suo numero di telefono veniva fatto girare tra tantissime persone.

L'altra, invece, viveva in una casa famiglia quando è stata adescata da alcuni dei pedofili al mercato. Secondo lei, polizia e assistenti sociali sapevano tutto quello che succedeva ma non hanno fatto niente a riguardo. Conoscevano la sua situazione perché la giovane era stata fermata per vagabondaggio e prostituzione già all'età di 10 anni.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Verso
Gaza
Flotilla a 78 miglia da Gaza: navi israeliane in azione per intercettare le barche degli attivisti
Flotilla, Scuderi (Avs) a Fanpage: "Meloni condanni chi compie genocidio, non chi porta aiuti"
Cosa dice la mozione del centrodestra su Gaza e perché potrebbe mettere in difficoltà le opposizioni
Tutte le notizie della notte sul viaggio della Global Sumud Flotilla
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views