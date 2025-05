video suggerito

Addio al celibato finisce in tragedia: 30enne muore travolto dalle onde tre settimane prima delle nozze Stefanos Kemos, 30 anni, è morto annegato durante il suo addio al celibato a Lefkada, in Grecia. Travolto dalle onde in mare agitato, è stato soccorso ma inutilmente. Il matrimonio era previsto per il 17 giugno. Era molto noto nel suo Paese.

A cura di Biagio Chiariello

Quella che doveva essere una giornata di festa, si è trasformata in una tragedia. Stefanos Kemos, 30 anni, è morto annegato durante il suo addio al celibato, appena poche settimane prima del suo matrimonio. L’uomo, originario di Trikala, nel nord-est della Grecia, stava festeggiando con gli amici sulla splendida isola di Lefkada, affacciata sul Mar Ionio. Ma il mare, agitato da condizioni meteo avverse, si è trasformato in un nemico mortale.

I fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 25 maggio. Il futuro sposo e il suo gruppo di amici si trovavano sulla spiaggia di Kathisma, nota per la sua bellezza ma anche per le correnti insidiose. All’improvviso, le onde lo hanno travolto. Gli amici hanno assistito alla scena impotenti, senza poter fare nulla per salvarlo. In pochi minuti, Stefanos è stato risucchiato dal mare.

La Guardia Costiera, i vigili del fuoco e i soccorritori si sono precipitati sul posto. Sono riusciti a recuperare il giovane e a trasportarlo in ambulanza verso l’ospedale più vicino. Ma era troppo tardi. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Stefanos avrebbe dovuto sposarsi il 17 giugno. La sua fidanzata si trovava proprio a Lefkada in quei giorni, anche lei impegnata nei festeggiamenti per l’addio al nubilato. Una beffa crudele del destino. La notizia ha sconvolto l’intera comunità: Stefanos faceva parte di una famiglia ben conosciuta, suo padre era un imprenditore nel settore automobilistico.

Una seconda tragedia: sposo britannico muore a Benidorm davanti al padre e agli amici

La morte di Stefanos non è l’unico dramma recente legato a un addio al celibato. Solo poche settimane fa, il 22 marzo, un altro futuro sposo è deceduto in circostanze tragiche, questa volta a Benidorm, in Spagna. La vittima, un 29enne di Halifax, padre di un bambino, si trovava in un bar, il Funky Flamingo, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro da uno sgabello, battendo la testa con violenza sul pavimento.

A raccontare quei momenti è stato il gestore del locale, Gaston Luciano. "Si è accasciato a terra all’improvviso. È stato terribile. I suoi amici erano sotto shock. Abbiamo cercato di rianimarlo, abbiamo fatto tutto il possibile".

I presenti hanno tentato un massaggio cardiaco per almeno quindici minuti, prima dell’arrivo dell’ambulanza. I paramedici gli hanno somministrato un’iniezione di adrenalina e proseguito con le manovre di soccorso. Ma anche in quel caso, ogni sforzo si è rivelato inutile.

La polizia spagnola ha confermato il decesso. In una nota, ha spiegato: "Possiamo confermare che un uomo ha avuto un grave malore ed è morto sul posto. È stato soccorso da chi era presente e poi dai sanitari, ma non c’è stato nulla da fare. Le cause mediche esatte del decesso non sono ancora note".

Secondo alcune fonti, il giovane britannico aveva già sofferto di problemi cardiaci in passato, incluso un infarto avvenuto alcuni anni prima.