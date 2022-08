Acquistano valigie al mercato dell’usato e trovano dei resti umani all’interno Una famiglia di South Auckland, in Nuova Zelanda, ha trovato dei resti umani in alcune valigie acquistate a un mercato dell’usato. Indagano le forze dell’ordine.

Una famiglia di South Auckland, in Nuova Zelanda, ha trovato dei resti umani in alcune valigie comprate a un mercato dell'usato. Gli acquirenti hanno portato a casa la merce e hanno iniziato a strappare la carta da imballaggio nella quale era avvolta.

La macabra sorpresa è arrivata quando hanno aperto le valigie e hanno visto i resti umani al loro interno. A quel punto hanno subito chiamato le forze dell'ordine segnalando quanto trovato.

Secondo chi indaga, gli acquirenti non sono coinvolti nell'accaduto. Nessuno di loro infatti ha potuto controllare più da vicino il contenuto delle valigie prima dell'acquisto.

La famiglia di South Auckland aveva comprato la merce in occasione di un mercatino dell'usato organizzato per svuotare un armadio in un deposito ormai abbandonato.

La scoperta è stata fatta solo quando le valigie sono arrivate nell'abitazione di South Auckland. I residenti si sarebbero insospettiti a causa del cattivo odore proveniente dal carico di oggetti acquistati all'asta. Dopo aver ricevuto la conferma dei loro sospetti, hanno chiamato le forze dell'ordine.

Gli agenti inizieranno tutte le verifiche del caso per dare un'identità ai resti ritrovati nelle valigie. Gli inquirenti non escludono che possano appartenere a più vittime, ma solo gli accertamenti medico-legali potranno confermare questa ipotesi.

Le forze dell'ordine cercheranno di ricostruire quanto avvenuto il giorno dell'acquisto delle borse fino ad arrivare alla dinamica dell'omicidio.

Le analisi richiederanno diverso tempo e per questo motivo gli agenti sono sicuri di non poter fornire nell'immediato informazioni ai familiari delle vittime. Si ritiene che i resti possano appartenere a persone scomparse e che la loro morte risalga a mesi fa.

Si indaga anche sul mercato dell'usato dove le valigie sono state acquistate. Lo scopo delle autorità è quello di risalire all'organizzatore dell'asta.