Abbandonata da trafficanti di esseri umani sul fiume senza cibo, bimba di 4 anni salvata da agenti

A cura di Antonio Palma

Abbandonata da trafficanti di esseri umani come qualcosa da scartare e lasciata da sola sulla sponda di un fiume nel mezzo del nulla, è la drammatica storia di una bimba di soli 4 anni trovata fortunatamente dagli agenti di frontiera al confine tra Messico e Stati Uniti e portata in salvo. Come hanno rivelato gli agenti della protezione della frontiera e della dogana Usa, la piccola era da sola seduta sulla riva del fiume Rio Grande che separa lo stato del Texas da Messico quando una pattuglia in barca che pattugliava il fiume l'ha notata a e si è avvicinata a lei. Era completamente da sola, abbandonata a se stessa e sarebbe andata in contro a morte certa se non fosse stata notata.

Alla pattuglia di frontiera la bimba ha detto di essere stata trasportata attraverso il confine degli Stati Uniti da un trafficante di esseri umani e poi abbandonata sul posto senza acqua né viveri. Era vestita molto leggera con pantaloncini e maglietta e se fosse arrivata la notte probabilmente avrebbe sofferto terribilmente di freddo. La polizia non ha trovato nessun adulto in zona e non è stato possibile chiarire per quanto tempo la piccola fosse rimasta seduta in riva al fiume. "La bambina ora è al sicuro grazie ai nostri agenti", ha detto l'agente capo della pattuglia Jason D. Owens pubblicando la foto di un agente che culla la ragazza sull'imbarcazione che l'ha trovata. Purtroppo non si tratta del primo caso di minori non accompagnati che cercano di attraversare il confine messicano per arrivare in Usa, spesso con esisti tragici. Le masse di immigrati illegali fermati lungo il confine sud-occidentale degli Stati Uniti sono salite a quasi 165.000 il mese scorso, secondo i dati di Customs and Border Protection. Il numero di minori non accompagnati incontrati al confine è aumentato del 37%, superando le 12.000 unità.