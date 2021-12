A New York per la prima volta nella storia il capo del famoso Dipartimento di polizia è una donna Keechant Sewell, afroamericana di 49 anni, è la prima donna ad essere stata nominata a capo del Dipartimento di polizia di New York nei suoi 176 anni di storia: “Sono pronta a partire correndo”.

A cura di Ida Artiaco

Si chiama Keechant Sewell, ha 49 anni, è afroamericana ed è soprattutto la prima donna ad essere stata nominata a capo del Dipartimento di polizia di New York nei suoi 176 anni di storia. La notizia ha fatto il giro del mondo, anche perché si tratta di uno degli incarichi più prestigiosi e importanti degli Stati Uniti. A sceglierla è stato il sindaco eletto Eric Adams, con un passato anche lui da poliziotto. Sewell, già capo dei detective della contea di Nassau, a Long Island, è cresciuta nel quartiere del Queens. Nel corso della sua carriera, che dura da 23 anni circa, ha avuto ruoli di rilievo e si è occupata soprattutto dell’unità narcotici e di negoziazioni in casi che coinvolgevano degli ostaggi, ma questo è di certo il più alto traguardo che abbia raggiunto.

Sewell, la terza persona di colore ma la prima donna a guidare il Dipartimento di polizia più famoso d’America, comincerà il nuovo lavoro a gennaio. La scelta è ricaduta su di lei, ma in lizza c'erano solo donne per il prestigioso incarico. Alla fine l'ha spuntata su Juanita Holmes, che guida attualmente le pattuglie della polizia di New York, e Carmen Best, ex responsabile della polizia di Seattle. "Sono pronta a partire correndo", ha detto la 49enne in una video intervista con il New York Post, aggiungendo che la sua priorità sarà valutare come ridurre al meglio i crimini violenti in città.

A sceglierla è stato il neo sindaco della Grande Mela, Eric Adams, secondo afroamericano a ricoprire questa carica. Nel corso della campagna elettorale, ha promesso di mettere un freno da una parte alla crescita della violenza in città e dall’altra agli abusi delle forze di sicurezza. "Sewell – ha detto – è conosciuta per combattere il crimine con l'esperienza e l'intelligenza emotiva in grado di offrire la sicurezza e la giustizia di cui i newyorkesi hanno bisogno e che meritano". Tra le novità che il primo cittadino ha intenzione di lanciare per contrastare la violenza in aumento in città ci sono la reintroduzione dei poliziotti in borghese, che erano stati eliminati l'anno scorso, la diversificazione di un dipartimento in cui gli ufficiali neri sono ancora sottorappresentati e la velocizzazione dei processi disciplinari per gli agenti accusati di illeciti.