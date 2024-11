A che ora italiana aprono i seggi negli USA per le elezioni e a che ora chiudono con il fuso orario

video suggerito

Oggi negli Stati Uniti si vota per eleggere il presidente: è testa a testa tra Donanald Trump e Kamala Harris. In tutti gli stati i seggi aprono tra le 6 e le 8, ora locale, e chiudono massimo alle 21, ora locale. Bisogna considerare che negli Usa le fasce di fuso orario sono 6, 8 con Alaska e Hawaii, per cui le urne non chiuderanno allo stesso orario, ma ci saranno diverse ore di differenza tra la costa Est quella Ovest.

A cura di Annalisa Cangemi

Oggi, martedì 5 novembre, è il giorno del voto per le presidenziali negli Stati Uniti: i cittadini americani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, che prenderà il posto di Joe Biden. In corsa ci sono il candidato repubblicano Donald Trump, ex inquilino della Casa Bianca, e la candidata democratica Kamala Harris, attuale vicepresidente. In tutti gli stati si vota soltanto nella giornata di oggi, ma dobbiamo considerare la presenza di diversi fusi orari, per cui non esiste un orario unico di apertura e chiusura seggi. Nella maggior parte dei casi comunque le urne aprono tra le 6 e le 7 di mattina, ora locale, e si chiudono tra le 19 e le 20. Nello stato di New York per esempio i seggi aprono alle ore 6, che corrispondono alle 12 a Roma, e chiudono alle 21, le 3 del mattino italiane.

Le fasce di fuso orario negli Stati Uniti sono 6, 8 con Alaska e Hawaii: sono suddivise in Pacific Time, Mountain Time, Central Time e Eastern Time. Gli stati della costa Est, per esempio, vedranno chiudere i seggi alle 18 americane, quando in Italia sarà mezzanotte. La differenza di ore con tra Italia e Alaska è di 10 ore, mentre il fuso orario delle Hawaii è -11 ore rispetto al nostro. Bisogna ricordare inoltre negli Stati Uniti chi è già in coda al seggio ha diritto di votare. Significa che in alcuni seggi le attività di voto potrebbero protrarsi, invece di interrompersi all'orario di chiusura prefissato.

Quattro anni fa, nel 2020, sono stati necessari quattro giorni per conoscere il nome del vincitore. Se ci fosse una vittoria netta di uno dei due candidati, si potrebbe conoscere l'esito delle elezioni già durante la notte. Uno scenario di questo tipo però non è ritenuto probabile, e il risultato in questo caso è molto incerto, per varie ragioni.

Intanto gli Stati Uniti non hanno un sistema di conteggio delle schede centralizzato (come avviene in Italia con il Viminale, che riceve i risultati e li comunica). I voti vengono contati a livello locale, stato per stato o addirittura contea per contea. Le schede elettorali raccolte vengono inviate a una commissione elettorale statale, che una volta ricevute le sigilla e le invia al Congresso. Qui non prima di dicembre Senato e Camera li aprono, li ricontrollano e li certificano. A quel punto bisogna aspettare gennaio, quando le due Camere, in seduta congiunta certificano l’esito del voto. Ma prima della certificazione ufficiale il vincitore verrà dichiarato dai media, come in passato hanno già fatto durante la notte elettorale l'Associated Press e le ‘decision desk' della CNN, della Fox, della CBS, NBC e ABC. Anche se probabilmente dovremo aspettare diverse ore o persino giorni per avere un risultato certo.

Per conoscere il verdetto è fondamentale monitorare i sette stati chiave, Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin, che sono quelli in bilico, in cui si decide tutta la partita: in questi cosiddetti Swing States infatti non è possibile determinare con anticipo il vincitore, perché i due candidati sono in una situazione di testa a testa. Lo spoglio dei voti inizierà in alcuni stati chiave della costa Est: i primi risultati dovrebbero arrivare in Georgia, poco dopo le 19, e in North Carolina dopo le 19.30. In Pennsylvania, lo stato più importante tra quelli in bilico, perché è quello che assegna il maggior numero di grandi elettori, i seggi chiuderanno alle due di notte in Italia.

Vediamo a che ora aprono e chiudono i seggi, stato per stato:

Alabama: seggi aperti dalle 7 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Alaska: seggi aperti dalle 7 alle 20 (6 del mattino in Italia, 10 ore indietro rispetto a Roma)

Arizona: seggi aperti dalle 6 alle 19 (3 del mattino in Italia, 8 ore indietro rispetto a Roma)

Arkansas: seggi aperti dalle 7.30 alle 19.30 (2:30 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

California: seggi aperti dalle 7 alle 20 (5 del mattino in Italia, 9 ore indietro rispetto a Roma)

Colorado: seggi aperti dalle 7 alle 19 (3 del mattino in Italia, 8 ore indietro rispetto a Roma)

Connecticut: seggi aperti dalle 6 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Delaware: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

District of Columbia: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Florida: seggi aperti dalle 7 alle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Georgia: seggi aperti dalle 7 alle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Hawaii: seggi aperti dalle 7 alle 19 (6 del mattino in Italia, 11 ore indietro rispetto a Roma)

Idaho: seggi aperti dalle 8 alle 20 (4 del mattino in Italia, 8 ore indietro rispetto a Roma)

Illinois: seggi aperti dalle 6 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Indiana: seggi aperti dalle 6 alle 12 (mezzanotte in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Iowa: seggi aperti dalle 7 alle 20 (3 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Kansas: seggi aperti dalle 7 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Kentucky: seggi aperti dalle 6 alle 18 (mezzanotte in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Louisiana: seggi aperti dalle 6 alle 20 (3 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Maine: seggi aperti dalle 6 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Maryland: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Massachusetts: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Michigan: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Minnesota: seggi aperti dalle 7 alle 20 (3 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Mississippi: seggi aperti dalle 7 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Missouri: seggi aperti dalle 6 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Montana: seggi aperti dalle 7 alle 20 (4 del mattino in Italia, 8 ore indietro rispetto a Roma)

Nebraska: seggi aperti dalle 8 alle 20 (3 del mattino in Italia. Il Nebrawska ha 2 fusi orari, viene considerato il fuso orario della capitale Lincoln, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Nevada: seggi aperti dalle 7 alle 19 (4 del mattino in Italia. Il Nevada ha 2 fusi orari. Viene utilizzato il fuso orario della capitale Carson City, 9 ore indietro rispetto a Roma)

New Hampshire: orario seggi variabile, aprono massimo alle 11 e non chiuderanno prima delle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

New Jersey: seggi aperti dalle 6 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

New Mexico: seggi aperti dalle 7 alle 19 (3 del mattino in Italia, 8 ore indietro rispetto a Roma)

New York: seggi aperti dalle 6 dalle 21 (3 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

North Carolina: seggi aperti dalle 6.30 alle 19.30 (1.30 in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

North Dakota: seggi aprono tra le 7 e le 9; chiudono tra le 19 e le 21 (4 del mattino in Italia. Lo stato Dakota ha 2 fusi orari, viene utilizzato il fuso orario della capitale Bismarck, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Ohio: seggi aperti dalle 6:30 alle 19:30 (1:30 in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Oklahoma: seggi aperti dalle 7 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Oregon: seggi aperti dalle 7 alle 20 (5 del mattino in Italia, 9 ore indietro rispetto a Roma)

Pennsylvania: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Rhode Island: seggi aperti dalle 7 alle 20 (2 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

South Carolina: seggi aperti dalle 7 alle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

South Dakota: seggi aperti dalle 7 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Tennessee: orario seggi varia da contea a contea, chiuderanno tra le 19, Centrale time, e le 20, Eastern time (tra le 2 e le 3 in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Texas: seggi aperti dalle 7 alle 19 (2 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Utah: seggi aperti dalle 7 alle 20 (4 del mattino in Italia, 8 ore indietro rispetto a Roma)

Vermont: seggi aprono tra le 5 e le 10; chiudono alle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Virginia: seggi aperti dalle 6 alle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Washington: orario apertura seggi variabile; chiudono alle 20 (5 del mattino in Italia, 9 ore indietro rispetto a Roma)

West Virginia: seggi aperti dalle 6:30 alle 19:30 (1:30 in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)

Wisconsin: seggi aperti dalle 7 alle 20 (3 del mattino in Italia, 7 ore indietro rispetto a Roma)

Wyoming: seggi aperti dalle 7 alle 19 (1 del mattino in Italia, 6 ore indietro rispetto a Roma)