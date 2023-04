A 84 anni guida senza ruota, non si ferma all’alt e causa incendio: la polizia lo insegue e lo salva La scena è stata immortalata dalla dashcam dell’auto della polizia di Kenosha, capoluogo della contea omonima, nello stato del Wisconsin, in Usa. Un rogo che sarebbe potuto costare la vita all’84enne alla guida, salvato dagli stessi poliziotti che lo stavano inseguendo.

A cura di Antonio Palma

Fermato dagli agenti perché stava guidando praticamente senza una ruota, non si è fermato all'alt della polizia proseguendo la sua corsa per chilometri e innescando con le scintille l'incendio della sua stessa vettura che stava quasi per ucciderlo. È l'assurda impresa di un pensionato statunitense di 84 anni, salvato dagli stessi agenti che lo stavano inseguendo dopo il mancato stop.

La scena risale alla notte di martedì scorso, ora locale, ed è stata immortalata dalla dashcam dell'auto della polizia di Kenosha, capoluogo della contea omonima, nello stato del Wisconsin, in Usa. Il video, rilasciato dal dipartimento di polizia locale, mostra gli agenti che cercano di fermare un minivan che stava guidando con una gomma a terra. L'uomo al volante però prosegue la sua corsa fino a consumare completamente una delle gomme tanto che il cerchione inizia a fare scintille sulla strada.

Scintille che poco dopo danno il via a uno spaventoso incendio della stessa vettura fino a distruggerla davanti agli occhi degli agenti che stavano inseguendo l'automobilista con sirene e lampeggianti. Un rogo che sarebbe potuto costare la vita all'84enne alla guida, salvato dagli stessi poliziotti che lo stavano inseguendo.

Nel filmato si vede infine la polizia che si precipita rapidamente ad aiutare l'autista di 84 anni a uscire dal veicolo in fiamme. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale ma alla fine fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. La polizia di Kenosha non ha rivelato il motivo per cui l'uomo non si è fermato né se sono state o saranno presentate accuse contro di lui.

"Poco dopo le 21:00, la polizia di Kenosha ha visto un minivan guidare con una gomma a terra che emetteva scintille dalla ruota. Gli agenti hanno cercato di fermare il mezzo ma l'automobilista 84enne non si è fermato. Il minivan è andato in fiamme ed è stato avvolto dal fuoco. Il minivan si è fermato e con un gesto altruista gli agenti sono corsi verso le fiamme e hanno tirato in salvo l'uomo Nessuno ha riportato ferite gravi. Grazie agli agenti per il servizio alla comunità" recita la nota della polizia.