Secondo Enrico Letta la Cancelliera tedesca Angela Merkel sarebbe "perfetta" come presidente del Consiglio Europeo. L'ex premier, attualmente preside della Scuola di Affari Internazionali presso la prestigiosa Sciences Po di Parigi, nonché presidente dell'Istituto Jacques Delors, una sorta di ‘think tank' europeo, non ha nascosto il suo endorsement alla leader tedesca per la carica attualmente occupata dal polacco Donald Tusk, in un'intervista al canale mediatico francese Challenges.

"Il prossimo presidente del Consiglio Europeo dovrà tenere testa all'universo di Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Propongo Angela Merkel a capo del Consiglio Europeo", ha scritto Letta su Twitter. Non è il solo ad aver mostrato il proprio sostegno a Merkel. Anche Matteo Renzi, nel suo libro "Un'altra strada – Idee per l’Italia di domani", aveva indicato la Cancelliera tedesca come la personalità più adatta alla guida dell'Unione.

Quali sono i compiti del Presidente del Consiglio europeo?

Il Consiglio europeo è quell'organo responsabile di definire i generali orientamenti politici dell’Ue, insieme alle sue priorità. All'interno del Consiglio siedono i capi di stato o di governo degli Stati membri dell'UE e il presidente della Commissione europea. Viene presieduto da un presidente del Consiglio europeo, eletto per due anni e mezzo. Questa figura è il principale rappresentante dell'Unione europea nelle sue relazioni esterne e viene, come già menzionato, attualmente ricoperta da Donald Tusk.

Ha sede a Bruxelles, dove generalmente si riunisce ogni tre mesi, e rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i paesi dell’Unione. I compiti del Consiglio riguardano la gestione di varie questioni di cooperazione intergovernativa. Allo stesso tempo, l'organo è responsabile di definire la politica estera comune e il tema della sicurezza. Spetta inoltre al Consiglio nominare importanti cariche come il presidente della Bce e della Commissione europea. Le decisioni del Consiglio vengono prese per consenso: solo i capi di Stato o di governo possono votare.

Non è da confondersi con un'altra istituzione UE che porta un nome simile, ossia il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene invece potere legislativo al pari del Parlamento europeo. Non va nemmeno confuso con il Consiglio d'Europa, il quale non è nemmeno un'istituzione UE. Si tratta di un'organizzazione internazionale indipendente.