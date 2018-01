Con una conferenza stampa trasmessa in diretta sui profili social del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ha presentato i primi candidati del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche. La truppa grillina è stata selezionata dagli iscritti tramite le parlamentarie, che si sono tenute sulla piattaforma dell'associazione Rousseau. Contestualmente, è stato presentato anche il programma, riassunto nei "20 punti per l'Italia", discussi dagli attivisti e approvati con un totale di circa un milione di voti (le stime sono state diffuse contestualmente). Ricordiamo che alle parlamentarie è stata affidata la scelta dei candidati ai collegi plurinominali (assegnati con il proporzionale), mentre toccherà ai vertici del MoVimento la scelta sui candidati che, nei singoli collegi, si giocheranno il seggio per la quota uninominale.

Chi sono i candidati che hanno vinto le parlamentarie.

La lista dei candidati doveva essere resa nota nel corso dell'evento di Pescara, la tre giorni del villaggio Rousseau, ma è arrivata solo in tarda serata, pubblicata sul blog delle stelle anche se senza dettaglio dei voti che saranno pubblicati nei prossimi giorni. Le prime "conferme" presentate da Di Maio sono quelle di Paola Taverna, Giulia Grillo e Laura Castelli. Successivamente, Di Maio ha introdotto alcune candidature "esterne" al M5s: il comandante Gregorio De Falco, l’anti-Schettino del caso Concordia ; Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili; il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e Gianluigi Paragone. Stando alle liste dei vincitori delle Parlamentarie, i leader storici del Movimento risultano tutti capolista nei collegi plurinominali. Primi nei loro collegi, infatti, risultano il candidato Premier Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, Carla Ruocco, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli e Carlo Sibilla. Sul blog diffuse due liste, quella dei candidati e"titolari" e quella con i "supplenti" ma enza i consensi incassati alle Parlamentarie

Di Maio ha prima di tutto presentato i 20 punti per l'Italia, dicendosi certo che "il 5 marzo potremmo svegliarci con un Governo 5 Stelle", con la squadra di governo che avrà "due requisiti, testa e cuore". Per il candidato alla Presidenza del Consiglio dei 5 Stelle, nei prossimi giorni ci sarà una guerra di slogan cui bisogna opporsi "con la credibilità che serve a una forza politica che ha fatto quello che doveva, rinunciando ai privilegi e ridando fiducia ai cittadini". Poi ha spiegato punto per punto il programma del MoVimento 5 Stelle, lanciando lo slogan della campagna elettorale: "Partecipa, Scegli, Cambia".

Il programma del MoVimento 5 Stelle: i 20 punti per l'Italia.

Ecco i 20 punti approvati su Rousseau dagli iscritti

VIA SUBITO 400 LEGGI INUTILI

• Stop alla giungla delle leggi, meno burocrazia per imprese e cittadini

SMART NATION: NUOVO LAVORO E LAVORI NUOVI

• Investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro e nuove professioni

• Investimenti in nuova tecnologia, nuove figure professionali, internet delle cose, auto elettriche, digitalizzazione PA

REDDITO DI CITTADINANZA: RIMETTIAMO L’ITALIA AL LAVORO

• Oltre 2 miliardi di euro per la riforma dei centri per l’Impiego: facciamo incontrare davvero domanda e offerta di lavoro e garantiamo formazione continua a chi perde l’occupazione. Con la flex security le imprese sono più Competitive e le persone escono dalla condizione di povertà

PENSIONE DI CITTADINANZA: MAI PIU' SOTTO I 780 EURO

• Pensione minima di 780 euro netti al mese a tutti i pensionati

• 1.170 euro netti al mese per una coppia di pensionati

MENO TASSE, PIÙ QUALITÀ DELLA VITA

• Riduzione delle aliquote Irpef

• Niente tasse per redditi fino a 10mila euro

• Manovra choc per le piccole e medie imprese: riduzione del cuneo fiscale e riduzione drastica dell’Irap

• Abolizione reale degli studi di settore, dello split payment, dello spesometro e di Equitalia

• Inversione dell’onere della prova: il cittadino è onesto fino a prova contraria

TAGLI AGLI SPRECHI E AI COSTI DELLA POLITICA: 50 MILIARDI CHE TORNANO AI CITTADINI

• Stop a pensioni d’oro, vitalizi, privilegi, sprechi della politica e opere inutili. Riorganizzazione delle partecipate, spending review della spesa improduttiva

SICUREZZA E LEGALITÀ

• 10mila nuove assunzioni nelle forze dell’ordine e due nuove carceri per dare ai cittadini più sicurezza e legalità

STOP AL BUSINESS DELL’IMMIGRAZIONE

• Cooperazione internazionale finalizzata anche alla stipula di trattati per i rimpatri

• 10.000 nuove assunzioni nelle commissioni territoriali per valutare, in un mese, come negli altri paesi europei, se un migrante ha diritto a stare in Italia o no

TUTELA DEI RISPARMI DEI CITTADINI

• Risarcimenti ai risparmiatori truffati

• Creazione della Procura nazionale per i reati bancari

• Riforma bancaria Glass Steagall act contro le speculazioni

LA SANITA' SI PRENDE CURA DI TE

• Aumento delle risorse per la Sanità Pubblica e riduzione sostanziale delle liste di attesa per tutti gli esami medici

17 MILIARDI PER AIUTARE LE FAMIGLIE CON FIGLI

• Applicazione del modello francese, rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter

• Introduzione iva agevolata per prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età

• Innalzamento importo detraibile per assunzione di colf e badanti

BANCA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI

• Creazione di una Banca pubblica per gli investimenti per piccole imprese, agricoltori e famiglie

LOTTA A CORRUZIONE, MAFIE E CONFLITTI D’INTERESSE

• Modifica 416 ter sul voto di scambio politico mafioso

• Riforma della prescrizione

• Daspo per i corrotti

• Agenti sotto copertura

• Intercettazioni informatiche per reati di corruzione

UNA GIUSTIZIA RAPIDA, EQUA ED EFFICIENTE

• Riduzione della durata dei processi

• Certezza del processo e della pena

GREEN ECONOMY: ITALIA 100% RINNOVABILE

• 200mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti

• 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica

• Uscita dal petrolio entro il 2050

• Un milione di auto elettriche

RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO PUBBLICO/PIL DI 40 PUNTI IN 10 ANNI

• Più ricchezza grazie a maggiori investimenti in deficit, ad alto moltiplicatore e con maggiore occupazione

• Riduzione spese improduttive

• Tagli agli sprechi

• Lotta alla grande evasione fiscale

SUPERAMENTO DELLA COSIDDETTA BUONA SCUOLA

• Piano assunzioni razionale in base al fabbisogno delle scuole

• Incremento spesa pubblica per istruzione scolastica

• Abolizione del precariato

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY

• Italia.it diventa la piattaforma e-commerce per i prodotti made in Italy nel mondo

• Maggiore tutela dei beni culturali

• Salvaguardia della qualità dei prodotti italiani minacciati dai trattati internazionali

• Creazione di un Ministero del Turismo separato da quello dei Beni Culturali

INVESTIMENTI PRODUTTIVI: 50 MILIARDI NEI SETTORI STRATEGICI

• Puntiamo su: innovazione, energie rinnovabili, manutenzione del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico, adeguamento sismico, banda ultra larga, mobilità elettrica

SUPERAMENTO DELLA LEGGE FORNERO

• Quota 100 e Quota 41

• Staffetta generazionale

• Categorie usuranti

• Opzione donna