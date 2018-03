Tra un anno gli italiani torneranno alle urne. Nel maggio 2019 sono infatti previste le elezioni europee e proprio stamattina il Consiglio europeo per gli affari generali ha stabilito anche le date delle consultazione, che avverranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. Ora la proposta elaborata dal Consiglio sarà valutata dal Parlamento europeo, che potrà dare un parere sul tema. Le elezioni europee si tengono ogni 5 anni e in base al regolamento si sarebbero dovute svolgere dal 6 al 9 giugno 2019, ma alcuni Stati membri hanno sostenuto che in quel periodo sarebbe stato impossibile tenere le consultazioni. Il Consiglio ha quindi deciso all'unanimità di fissare una data alternativa, con circa due settimane d'anticipo rispetto a quella regolamentare.

Dopo che il Parlamento europeo avrà valutato e dato il proprio parere, il Consiglio dovrebbe adottare formalmente la sua decisione prima della fine di giugno 2018. Le ultime elezioni europee si sono tenute il 22-25 maggio 2014, anche in quell'occasione in anticipo sui tempi. Le prime elezioni europee si tennero nel 1979 e fino a oggi si sono svolte 8 consultazione, la prossima sarà dunque la nona volta che i cittadini Ue andranno al voto per eleggere i propri rappresentanti europei.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il parlamento europeo risulta composto da 750 eurodeputati più il presidente (che attualmente è l'italiano Antonio Tajani) e il corpo elettorale totale degli aventi diritto al voto supera i 370 milioni di persone. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini ed esercita la funzione legislativa dell'Unione europea assieme al Consiglio Ue e in alcuni casi, stabiliti dai trattati, ha il potere di iniziativa legislativa che generalmente spetta alla Commissione europea.