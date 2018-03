Matteo Salvini rivendica la premiership senza se e senza ma. In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il leader della Lega spiega di essere intenzionato ad ascoltare tutti, anche il Partito Democratico o Laura Boldrini, ma rifiuta categoricamente l'ipotesi di un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle capitanato da Luigi Di Maio: "In questa fase ho il dovere di ascoltare tutti, anche il Pd, anche la Boldrini, se serve all’Italia. Abbiamo fatto un risultato straordinario. Sapevo che saremmo andati bene, me lo sentivo, ma neanch’io speravo in una fiducia così enorme. Sondaggisti, opinionisti, intellettuali non avevano capito niente, in Veneto come nel resto d’Italia. Giornali e telegiornali ci hanno oscurato, esistevano solo Renzi e Berlusconi, Di Maio e la Bonino".

Come anticipato, per quanto riguarda un'eventuale alleanza con il Movimento 5 Stelle, di cui si sta vociferando incessantemente in queste ultime ore, Salvini è tranchant: "Mai nella vita, quella dell’alleanza Lega-M5S è una fake news, un’invenzione surreale come la caccia al Salvini razzista, fascista e nazista che spaventa i bambini. No. Io rispetto il voto ai Cinque Stelle perché l’elettore ha sempre ragione. Però è un voto di assistenza, pauperista. Il voto alla Lega, invece, è il voto della gente che lavora. Ovviamente in Veneto e in Lombardia ma anche al Sud, le persone che ci hanno votato sono quelle che in campagna elettorale mi hanno detto: io non voglio stare a casa a non fare niente, voglio studiare, lavorare, produrre. Io e Di Maio abbiamo due idee di Italia diverse: per lui è l’assistenzialismo del reddito di cittadinanza; per me è il rilancio e lo sviluppo della flat-tax".