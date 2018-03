A differenza dell'ex presidente della Regione Lombardia, Matteo Salvini ribadisce che un governo Lega-Movimento 5 Stelle non è impossibile e irrealizzabile. Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, il leader del Carroccio ha spiegato: "Governo con i M5s? Voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile, ma non si può andare al voto subito… La gente a un certo punto ti dice basta. L’ultima cosa che vorrei è andare a votare. Ma se mi accorgo che vogliono tirare a campare per portare a casa lo stipendio, io non sono d’accordo, non fa per me. Andrò in Parlamento dicendo: ‘vogliamo cancellare la Fornero, ridurre le tasse, chi ci sta? Su questi punti, chi ci sta, chi ci segue?' Se c’è qualcuno che dice sì, si parte da questo programma e questa squadra, si parte dal centrodestra che ha vinto, ci metto la faccia. Non potrei mai allearmi con qualcuno che mi dice `la legge Fornero non si tocca´ perché è la prima legge che voglio cancellare. M5s sulla carta è d’accordo, stando alle parole, ma delle parole mi fido poco e voglio vedere lo scritto. Non sono disponibile al governo di larghe intese, tutti insieme al governo per un anno… No". Dalle affermazioni di Salvini sembra dunque emergere un'apertura nei confronti del Movimento 5 Stelle che potrebbe portare alla fondazione di un accordo di scopo fondato su precisi punti programmatici.

Sempre nella giornata di oggi, Luigi Di Maio ha dichiarato di aver sentito al telefono Matteo Salvini e di aver convenuto con il leader della Lega la necessità di far partire al più presto la nuova legislatura, per dare risposte concrete ai cittadini. Dal 23 marzo, giorno della prima seduta del Parlamento che vedrà l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, le trattative di questi giorni si concretizzeranno, ma solo all'inizio di aprile verranno avviate le consultazioni al Quirinale, dunque per parlare di alleanza di governo vere e proprie occorrerà aspettare ancora qualche settimana.