Sono passate poche settimane dalle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, ma i sondaggi effettuati nel corso di questi giorni rilevano uno scenario elettorale piuttosto mutato rispetto al risultato del voto. Secondo l'ultima rilevazione condotta dall'istituto demoscopico Swg il 13 e 14 marzo su un campione stratificato di 1000 elettori maggiorenni, il Movimento 5 Stelle rispetto a 10 giorni fa proseguirebbe la sua crescita, mentre sia la coalizione di centrodestra che quella di centrosinistra perderebbero consensi. Il Movimento 5 Stelle si confermerebbe dunque il primo partito d'Italia con il 34,5% dei consensi, +1,8% rispetto al 32,7% delle scorse elezioni, mente il centrodestra perderebbe complessivamente un -0,2% rispetto al 37,1% dello scorso 4 marzo. Forza Italia sarebbe in caduta libera e si attesterebbe al 10,5% (-3,5%), mentre la Lega di Matteo Salvini andrebbe ben oltre il 20% (22,3%; +4.9% rispetto a 10 giorni fa). Cala anche Fratelli d'Italia, che si attesterebbe al 3,1%, poco sopra la soglia di sbarramento (-1,3%) e Noi con l'Italia – Udc raggiungerebbe l'1% dei consensi (-0,3%).

Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, il Partito Democratico perderebbe ancora consensi attestandosi al 18% (-0,7%), stessa sorte per +Europa di Emma Bonino (1,7%; -0,8%) e Insieme (0,3%; -0,3%). Unica lista in crescita per il centrosinistra sarebbe Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, data allo 0,7% (+0.2%) ma comunque sotto la soglia di sbarramento del 3%. In totale, la coalizione di centrosinistra perderebbe complessivamente l'1,6% di consenso elettorale, attestandosi al 20,7%. Infine, Liberi e Uguali non riuscirebbe a passare la soglia di sbarramento e viene attualmente data al 2,8%, con un calo del -0,6% rispetto al 3,4% raggranellato alle scorse elezioni.