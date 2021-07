Variante Delta, timori anche in Borsa: l’Europa brucia 240 mld di euro, Wall Street chiude in calo La ripresa dei contagi in tutto il mondo a causa della variante Delta e l’ombra di nuove restrizioni in piena estate stanno avendo conseguenze anche sul mercato finanziario. Nella sola seduta di ieri, lunedì 19 luglio, le Borse europee hanno bruciato 240 miliardi di capitalizzazione.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La ripresa dei contagi in tutto il mondo a causa della variante Delta e l'ombra di nuove restrizioni in piena estate stanno avendo conseguenze anche sul mercato finanziario. Nella sola seduta di ieri, lunedì 19 luglio, le Borse europee hanno bruciato 240 miliardi di capitalizzazione. Con i timori per l'evoluzione delle infezioni da variante Delta del Covid 19, il calo del petrolio per le possibili nuove limitazioni agli spostamenti e il rischio di una fuga in avanti dell'inflazione Milano ha ceduto il 3,34% a 23.965 punti, Parigi il 2,54% a 6.295 punti, Londra il 2,34% a 6.844 punti, Francoforte il 2,62% a 15.133 punti e Madrid il 2,4% a 8.301 punti. Ha chiuso in rialzo a 109,9 punti base il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi decennali. In rialzo di 0,5 punti allo 0,711% il rendimento annuo dei titoli decennali. Nel resto d'Europa è sceso di 6,6 punti il rendimento degli analoghi titoli britannici, di 3,2 punti quello dei titoli tedeschi e di 2,3 punti l'analogo dato dei titoli francesi.

Anche Wall Street ha chiuso la seduta di ieri in forte calo. Il Dow Jones ha perso il 2,09% a 33.963,29 punti, in quello che è stato il calo maggiore da ottobre. Il Nasdaq ha ceduto l’1,06% a 14.274,98 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l’1,58% a 4.258,80 punti, la flessione maggiore da maggio. Anche negli USA gli investitori sono preoccupati dall'aumento dei contagi legati alle varianti del Covid-19, malgrado la massiccia campagna di vaccinazione, e temono un freno alle aspettative di ripresa economica. Gli Stati Uniti, infatti, solo nell'ultima settimana hanno fatto registrare una media di 30mila nuovi casi al giorno. Il presidente Biden, in una conferenza stampa sull'andamento dell'economia, ha tentato di rassicurare i mercati insistendo sulla "temporaneità" dell'inflazione, legata anche alle sfide nella catena di approvvigionamento, e ha spinto il Congresso ad approvare il piano sugli investimenti pubblici nelle infrastrutture per rilanciare l'economia e la competitività.