Super ricchi, chi sono i miliardari italiani e quanto valgono i loro patrimoni Il nuovo rapporto di Ubs sui miliardari nel mondo ha segnalato che il numero di persone con un patrimonio oltre il miliardo di dollari è aumentato a livello globale. E anche in Italia: ora sono 62, con una ricchezza complessiva da quasi 200 miliardi di dollari. Solo Germania, Regno Unito e Svizzera hanno numeri più alti.

A cura di Luca Pons

Negli ultimi dieci anni nel mondo la ricchezza si è spostata sempre di più verso l'alto. I miliardari nel settore della tecnologia sono diventati più benestanti – in media hanno un patrimonio di oltre 70 miliardi di dollari ciascuno – ma il trend è generale: nel 2015, le cento persone più ricche al mondo avevano il 32,4% di tutta la ricchezza dei miliardari; nel 2024 questa percentuale è salita al 36%. Anche tra gli ultra-ricchi, quindi, i patrimoni si sono concentrati sempre più nelle mani di pochi.

Chi sono i 62 miliardari italiani e quanto vale il loro patrimonio

Lo riporta il Billionaire ambitions report, redatto da Ubs. E il rapporto ha anche delle indicazioni sull'Italia. Nel nostro Paese il numero di miliardari è aumentato nel 2024: in tutto 62, poco più di uno ogni milione di abitanti, mentre l'anno scorso erano 56. Nel 2017, secondo lo stesso rapporto, erano 42. Insomma, anche nel nostro Paese la ricchezza in mano alla fascia più alta della popolazione aumenta mentre cresce anche il numero di famiglie in povertà assoluta.

Queste 62 persone con un patrimonio oltre il miliardo di dollari hanno, in tutto, 199,8 miliardi. Una media di poco più di tre miliardi a testa, ma in realtà alcuni vanno ben oltre questa soglia. Il rapporto non indica i nomi e i patrimoni dei singoli miliardari, ma quest'anno Forbes ha stimato che l'italiano più ricco sia Giovanni Ferrero, con una ricchezza di circa 42 miliardi di dollari. A seguire ci sarebbe il finanziere Andrea Pignataro, con 26 miliardi, e poi Giorgio Armani con 13 miliardi.

Quanti sono i miliardari nel mondo secondo il report

A livello mondiale, il patrimonio dei miliardari negli ultimi dieci anni è cresciuto da 6.300 a 14mila miliardi di dollari – pari circa al Pil di Italia, Germania, Francia e Giappone. E nel complesso è aumentato il numero di miliardari. Erano 1.757, oggi invece sono 2.682. Di questi, 1.877 sono ‘di prima generazione', cioè i loro genitori non erano miliardari, mentre 805 hanno ereditato la loro fortuna da famiglie già miliardarie. Crescita la percentuale di donne, che restano comunque in nettissima minoranza: erano 190, ora sono 344.

Guardando ai vari Stati, è negli Stati Uniti che risiede la ricchezza maggiore. Ma va registrato che in Cina il ritmo di crescita è più rapido: dal 2015 al 2020 la ricchezza dei miliardari nel Paese è passata da 887 a circa 2.100 miliardi di dollari. Poi però è iniziato un calo, e oggi il livello si attesta a 1.806 miliardi per 427 miliardari, molti meni del 520 registrati nel 2023.

In Europa occidentale, l'area dell'Italia, il Paese con più miliardari è la Germania: 117 in tutto, in crescita dai 109 dello scorso anno. Segue la Svizzera con 85, il Regno Unito con 82, e poi l'Italia con i suoi 62. In Francia sono 46 (ma con un patrimonio molto più alto degli italiani, 576 miliardi), in Spagna 27 (anche qui con una ricchezza media più alta che in Italia, dato che si arriva a 175 miliardi).

Il settore più redditizio in assoluto, come detto, è la tecnologia. Da poco meno di 800 miliardi di ‘valore', il settore è arrivato a 2.400 miliardi in meno di dieci anni: il triplo. Segue l'industria – qui la ricchezza dei miliardari del settore è passata da 480 a 1.300 miliardi di dollari. Un dato particolare riguarda i trasferimenti dei miliardari: dopo la pandemia, uno su quindici si è trasferito in un Paese diverso. Le mete preferite sono state Svizzera, Emirati arabi, Singapore e Stati Uniti.