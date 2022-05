Quando sarà disponibile il modello 730 precompilato 2022: la nuova data dell’Agenzia delle Entrate Dal prossimo 23 maggio sarà finalmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello del 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2022: la compilazione va fatta entro settembre.

A cura di Giacomo Andreoli

Dal prossimo 23 maggio sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2022. Si tratta di un modello semplificato, con i dati già pre-inseriti per facilitare la compilazione del contribuente. Sono ad esempio già presenti spese sanitarie, scolastiche, universitarie, premi assicurativi e le erogazioni per le ong. Il modello precompilato avrebbe dovuto essere online a fine aprile, ma la data è slittata in avanti per effetto di un emendamento al Decreto Sostegni ter, che ha prorogato la scadenza per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura dei bonus edilizi. La scadenza per la presentazione sarà il prossimo 30 settembre e l'invio si potrà fare direttamente sul sito dell'Agenzia, oppure rivolgendosi a un Caf dipendente o a un professionista abilitato.

Il 730 2022 per la dichiarazione dei redditi dal 23 maggio

Il 730 precompilato è un modello di dichiarazione dei redditi online che evita al contribuente tutti i calcoli necessari e dà la possibilità di ottenere i rimborsi d'imposta direttamente in busta paga o nella rata della pensione, a partire da luglio o agosto/settembre. I dati già inseriti sono parecchi e riguardano le spese: sanitarie, scolastiche, universitarie e funebri. Ma anche: i contributi previdenziali, i premi assicurativi, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Si tratta quindi di una modalità molto comoda, che permette di inviare il 730 senza apportare modifiche ed esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili. Inoltre chi accetta il modello non è sottoposto a controlli documentali. Quest'anno non è il primo in cui il modello è in ritardo. Era successo anche lo scorso anno, in cui il 730 era stato reso disponibile a partire dal 10 maggio. Ora, quindi, con l'arrivo del modello a partire dal 23 maggio, la data per l'invio nell'area riservata del sito delle Entrate potrebbe essere a inizio giugno. Ma si attendono chiarimenti e indicazioni precise da parte dell'Agenzia.

Come accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per compilare il 730

Per visionare il modello di 730 precompilato e inviarlo si deve accedere all'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate. Per entrare servono le credenziali Spid, Cie, o quelle dell'Agenzia. A quel punto si può accedere alla dichiarazione precompilata. Questi i passaggi necessari: