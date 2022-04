Scadenze fiscali di maggio 2022: il calendario completo Il calendario fiscale di maggio si apre il giorno 2 con la presentazione della dichiarazione Iva 2022 e si chiude il 31 con l’invio delle LIPE. Esaminiamo nel dettaglio le date indicate dall’Agenzia delle Entrate.

A cura di Daniela Brucalossi

Il mese di maggio 2022 si preannuncia ricchissimo di scadenze fiscali da tenere a mente. Si parte il 2 maggio con la presentazione della dichiarazione Iva 2022 per l'anno d'imposta 2021, un versamento della Rottamazione ter e la presentazione della dichiarazione sostitutiva per l'esonero dal canone Rai per gli over 75. Il giorno 16 si susseguono diversi appuntamenti Iva, Iperf e Inps e il 19 cade la scadenza per il Ravvedimento, ovvero la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 19 aprile 2022. Il 24 maggio è l'ultimo giorno utile per gli operatori del commercio al dettaglio che rientrano in determinati codici Ateco per fare istanza dei contributi a fondo perduto. Dal 23 maggio, invece, il Modello 730 precompilato sarà disponibile nella sezione personale di ogni contribuente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il calendario fiscale del mese si chiude il 31 maggio con l'invio delle LIPE e il pagamento del bollo auto. Vediamo nel dettaglio tutte le scadenze di maggio 2022.

2 maggio: dichiarazione Iva 2022

IVA / presentazione della dichiarazione Iva 2022 per l'anno d'imposta 2021

Rottamazione ter / versamento delle rate in scadenza nel 2020 2020 (sono previsti cinque ulteriori giorni di tolleranza con scadenza effettiva il 9 maggio)

Esterometro / invio dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio italiano ed effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

Canone Rai / presentazione della dichiarazione sostitutiva per l'esonero dal canone Rai per gli over 75

16 maggio: contributi Inps

IVA / liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti Iva mensili

IVA / liquidazione Iva primo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali

IVA / emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente

IRPEF/ per i sostituti d'imposta: invio delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente, insieme alle addizionali comunali e regionali e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente

IRPEF / per i sostituti d'imposta: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

INPS / versamento della prima rata dei contributi Inps artigiani e commercianti per l'anno 2022

19 maggio: Ravvedimento

Ravvedimento / per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 19 aprile 2022, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

25 maggio: Intrastat

INTRASTAT / per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile: ultimo giorno per inviare le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguardo la cessione di beni e servizi verso i soggetti dell’Unione Europea

24 maggio: domanda contributi a fondo perduto

Per gli operatori del commercio al dettaglio che rientrano in determinati codici Ateco: presentazione domanda per ricevere i contributi a fondo perduto

31 maggio: LIPE