Pensioni, come aumentano gli assegni da gennaio 2023 con l’adeguamento del +7,3%: la tabella per scaglioni Le pensioni subiranno un incremento da gennaio 2023. L’adeguamento previsto dal decreto ministeriale sulla base dei dati dell’inflazione è del 7,3%. Ma i trattamenti non aumenteranno per tutti allo stesso modo. Vediamo quali sono gli scaglioni previsti e chi, invece, non percepirà la maggiorazione.

A cura di Daniela Brucalossi

Dal 1° gennaio 2023, a causa dell'inflazione record, scatterà una maxi rivalutazione degli importi delle pensioni. Come annunciato in un comunicato sul sito del Mef, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che fissa al 7,3% la percentuale di adeguamento dei trattamenti per il prossimo anno. L'aumento delle pensioni, calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat lo scorso 3 novembre, riguarderà tutta la platea beneficiaria ma con proporzioni diverse a seconda dell'importo lordo dell'assegno mensile: si andrà da un incremento di 38 euro per i trattamenti minimi di 525,38 euro fino a 150 euro per quelli da 4mila euro.

Ma c'è un'ulteriore variante: l'inflazione potrebbe continuare a salire nel corso dei prossimi mesi, rendendo così provvisorio l'adeguamento del 7,3%. In questo caso, come è già accaduto quest'anno, ai titolari dei trattamenti previdenziali potrebbe arrivare un conguaglio nel corso del 2023. Vediamo come si calcola l'adeguamento sulle pensioni e a quanto ammonteranno gli aumenti in base agli assegni lordi.

Come si calcola l'adeguamento del +7,3% sulle pensioni

Anche nel 2023, per calcolare l'aumento di importo su ogni assegno bisognerà seguire lo schema del 2022:

l'adeguamento sarà applicato a pieno ( il 100% del 7,3% ) sulle pensioni che ammontano fino a 2.101,52 euro , ovvero fino quattro volte il minimo lordo, fissato dall'Inps a 525,38 euro;

) sulle pensioni che ammontano , ovvero fino quattro volte il minimo lordo, fissato dall'Inps a 525,38 euro; al 90% del 7,3% (il 6,5% ) per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il minimo lordo (quindi tra 2.101,52 e 2.626,90 euro );

(il ) per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il minimo lordo (quindi ); nella misura del 75% del 7,3% (il 5,4%) per le pensioni sopra la soglia di 5 volte il minimo lordo (quindi oltre 2.626,90 euro).

La rivalutazione sarà applicata sugli importi lordi dei trattamenti: nel calcolo, quindi, è compreso anche il conguaglio dello 0,2% erogato con il cedolino di questo novembre. Anche nel 2022, infatti, il dato inflazionistico previsto è risultato essere più basso di quello effettivo.

A coloro, invece, che percepiscono un assegno lordo fino a 2.962 euro e hanno ricevuto a ottobre e novembre – e riceveranno a dicembre – l'anticipo del 2% dell'adeguamento di gennaio 2023, previsto eccezionalmente dal Governo Draghi con il decreto Aiuti bis, spetterà solo la quota rimanente della perequazione.

Di quanto aumentano gli importi della pensione dal 2023: la tabella per scaglioni

A partire da gennaio 2023 gli aumenti delle pensioni dovuti alla rivalutazione non saranno uguali per tutti ma proporzionati all'importo lordo di ciascun assegno. Secondo lo schema attualmente in vigore:

le pensioni minime di 525, 38 euro mensili percepiranno un aumento di 38 euro netti;

i trattamenti da 1000 euro lordi percepiranno un incremento di 52 euro netti;

gli assegni da 1500 euro lordi dovrebbero aumentare di 75 euro netti;

le pensioni da 2mila euro lordi vedranno un aumento di 100 euro netti;

i trattamenti da 2500 euro lordi subiranno una rivalutazione di 111 euro netti;

gli assegni da 4mila euro percepiranno un incremento di 150 euro netti.

A chi spetta l'aumento degli assegni pensionistici dal 2023

L'aumento dato dalla rivalutazione 2023 peserà positivamente su tutte le pensioni, comprese le prestazioni assistenziali, ad esclusione delle seguenti: