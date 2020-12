Per i mesi di gennaio e febbraio i beneficiari di trattamento previdenziale potranno ritirare le loro pensioni in contanti in anticipo negli uffici postali. Si tratta di una misura messa in campo durante l’emergenza Covid-19 e che ha l’obiettivo di evitare file e assembramenti alle Poste: come avvenuto negli scorsi mesi, quindi, Inps e Poste italiane hanno predisposto un apposito calendario. Stavolta, però, il calendario non riguarda solamente il mese che sta per iniziare (quello di gennaio), ma anche quello successivo. Il calendario, dunque, è doppio: per ritirare le pensioni di gennaio e febbraio alle Poste bisogna quindi rispettare le indicazioni riguardanti la lettera iniziale del cognome del beneficiario. Per gli assegni di gennaio il ritiro in contanti partirà il 28 dicembre e terminerà il 2 gennaio. Per le pensioni di febbraio si partirà il 25 e si terminerà il 30 gennaio. Si possono ritirare in anticipo trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Pensioni, il calendario per i pagamenti di gennaio

Il calendario per il ritiro delle pensioni in contanti negli uffici postali si basa sulla lettera iniziale del cognome del titolare della prestazione. In caso di delega, il delegato deve presentarsi alle Poste seguendo le indicazioni riguardanti la lettera dell’intestatario della pensione. Ecco il calendario per il ritiro delle pensioni di gennaio:

Dalla A alla C: lunedì 28 dicembre

Dalla D alla G: martedì 29 dicembre

Dalla H alla M: mercoledì 30 dicembre

Dalla N alla R: giovedì 31 dicembre

Dalla S alla Z: sabato 2 gennaio

Il calendario per il ritiro delle pensioni di febbraio

L’Inps ha comunicato anche il calendario per il ritiro anticipato delle pensioni di febbraio, eccolo:

Dalla A alla B: lunedì 25 gennaio

Dalla C alla D: martedì 26 gennaio

Dalla E alla K: mercoledì 27 gennaio

Dalla L alla O: giovedì 28 gennaio

Dalla P alla R: venerdì 29 gennaio

Dalla S alla Z: sabato 30 gennaio

Pensioni, consegna a domicilio per gli over 75

Come già avvenuto negli scorsi mesi, resta la possibilità per gli over 75 di farsi consegnare la pensione in contanti a casa. Il pensionato può delegare i carabinieri al ritiro, ma solamente nel caso in cui non abbia già delegato qualcun altro al ritiro dell’assegno. Si tratta di una misura messa in campo per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, con l'obiettivo di tutelare le persone più fragili e più anziane. Per la consegna a domicilio della quota mensile previdenziale è possibile richiedere il servizio o a Poste italiane, attraverso il numero verde 800 55 66 70, o rivolgersi alla stazione dei carabinieri più vicina.