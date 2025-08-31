Pagamento pensioni di settembre 2025, le date in calendario di Poste e ultime novità

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 1° settembre 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese. La stessa data varrà per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali sono le novità relative ai conguagli del modello 730 e alla rivalutazione dei cedolini nel 2026.

Quando pagano le pensioni di settembre 2025, il calendario di Poste Italiane

I possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, dove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Pagamento pensioni di settembre 2025 in banca: le date

I titolari di pensione che hanno scelto di ricevere il trattamento mediante accredito su conto corrente bancario lo vedranno erogato lunedì 1° settembre 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese.

Come consultare il cedolino della pensione

Il cedolino della pensione – tramite il quale è possibile verificare se il trattamento ha subito delle modifiche nell'importo e, nel caso, per quale motivo – può essere consultato facilmente sul portale online dell'Inps seguendo questa procedura:

effettuare l'accesso a MyInps sul portale tramite Pin, Spid, Carta d'Identità Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns);

tramite la bacheca principale entrare nella sezione "Prestazioni e servizi";

cliccare su "Cedolino pensione e servizi collegati”.

In alternativa, è possibile chiedere aiuto presso i Caf.

Rivalutazioni pensioni 2026, la tabella degli aumenti fascia per fascia

Con l’approvazione del nuovo Documento di finanza pubblica (Dfp), varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 aprile, si delineano le prime ipotesi sulla rivalutazione delle pensioni nel 2026. Infatti, ogni gennaio, i trattamenti vengono modificati con il meccanismo della perequazione che, in base all'indice Istat sull'andamento dei prezzi al consumo dell'anno precedente, adegua gli importi dei cedolini all'inflazione.

L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2025 è di +0,8%, ovvero pari al tasso di previsione dell'inflazione dell'Istat basato sui primi nove mesi del 2024 (valore che deve essere ancora confermato). Se non dovesse essere così, i pensionati nel 2026 riceverebbero un conguaglio, a credito oppure a debito.

Dal Documento di finanza pubblica emerge che, nel corso del 2025, l'inflazione potrebbe crescere. Se l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) dovesse assestarsi sul 2,1% entro la fine dell'anno, anche la rivalutazione dei cedolini nel 2026 dovebbe aumentare.

In ogni caso, la percentuale di rivalutazione non verrebbe applicata allo stesso modo a tutte le pensioni. Nel 2025, viene seguito questo criterio, che dovrebbe essere rinnovato anche per l'anno prossimo: