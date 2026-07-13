Test Medicina, al via le iscrizioni al semestre filtro 2026-2027: date, esami previsti e novità

Dal 13 luglio al 3 agosto sono aperte le iscrizioni al semestre filtro di Medicina, così come reso noto dal MUR nel relativo decreto firmato dalla ministra Anna Maria Bernini: tutte le novità su calendario, graduatoria e immatricolazione.

Immagine di repertorio.

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Sono riaperte le iscrizioni al semestre filtro di Medicina: tutti gli aspiranti medici, che hanno da poco superato l'esame di Maturità, potranno presentare domanda dal 13 luglio e fino a lunedì 3 agosto sul portale Universitaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria.

È quanto si legge nel decreto del MUR, firmato dalla Ministra Anna Maria Bernini, per l'anno accademico 2026/2027 che conferma l'impianto del Semestre aperto – accesso libero ai corsi con il superamento degli esami di Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia per la definitiva immatricolazione. Ci sarà tempo, poi, fino al 5 agosto per pagare il contributo di iscrizione. I corsi partiranno il primo settembre e si dovranno concludere non oltre 10 giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Ecco tutte le novità.

Il calendario di iscrizione al semestre filtro di Medicina 2026-2027

Come abbiamo visto, le domande per l'iscrizione al semestre filtro potranno essere inviate sulla piattaforma Universitaly fino al 3 agosto, poi entro il 5 si dovrà procedere al pagamento di 250 euro del contributo forfettario sul portale dell'Ateneo presso cui frequentare i corsi. Quest'ultimi cominceranno il primo settembre e continueranno fino a 10 giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l'11 gennaio 2027, con la pubblicazione dei risultati il 20 gennaio successivo. Rispetto allo scorso anno, quindi, è stato allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli. La graduatoria nazionale sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2027 alle ore 16. A partire dal 16 febbraio 2027si potrà procedere all'assegnazione dei corsi affini per chi non è entrato nella graduatoria di Medicina.

Posti disponibili e esami previsti

I posti disponibili per ateneo sono stati definiti e resi noti nel decreto firmato dalla Ministra Bernini. le materie d'esame restano quello dello scorso anno: Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia. Il test verterà su 31 domande, tra cui 10 a completamento e 21 a risposta multipla, consentendo agli studenti di conseguire una valutazione fino a 30 e lode. Ogni risposta corretta assegnerà 1 punto, quella errata comporterà una penalizzazione di 0,1 punti. Le risposte non date saranno valutate con un punteggio pari a 0.

Le novità sulle prove d'esame e la graduatoria del semestre filtro a Medicina

Rispetto allo scorso anno viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. I minuti a disposizione saranno 50 (5 in più rispetto allo scorso anno). Al termine di ognuna delle tre prove è prevista una pausa di 30 minuti (lo scorso anno era di 15).

La graduatoria nazionale sarà composta da tre sezioni: nella prima sarà inserito chi avrà superato 3 esami; nella seconda gli studenti che avranno conseguito almeno due 18/30; nella terza coloro che avranno superato un solo esame. Gli studenti saranno poi inseriti nelle rispettive sezioni secondo l'ordine del punteggio conseguito. Una novità rispetto allo scorso anno riguarda il voto utile ai fini della graduatoria, perché sarà considerato automaticamente il risultato migliore, che comunque deve essere superiore a 18/30, tra i due ottenuti nella stessa prova. Come lo scorso anno, gli studenti che non hanno superato uno o due esami di profitto nel corso della sessione, che risultino collocati in posizione utile in graduatoria, potranno conseguire i crediti formativi mancanti nella sede di assegnazione in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.