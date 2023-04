Pagamento Assegno Unico ad aprile 2023: le date di accredito Inps, novità e aumenti Cambiano le date del pagamento dell’Assegno Unico. Ad aprile, gli accrediti verranno effettuati dal 10 al 20 del mese se non hanno subito variazioni, dal 20 al 30 se sono cambiiati o sono relativi a nuove domande e dal 28 ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

A cura di Daniela Brucalossi

Le date del pagamento dell'Assegno Unico cambiano a partire da aprile 2023. L'Inps ha annunciato che d'ora in poi – grazie a un'istruttoria semplificata delle domande – dal 10 al 20 del mese verranno erogati gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente. Mentre dal 20 al 30, quelli relativi alle nuove domande pervenute nel mese precedente e gli importi che, rispetto al mese precedente, hanno subito variazioni a causa di mutamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee. I genitori percettori anche di Reddito di Cittadinanza, invece, riceveranno l'importo sotto forma di integrazione sull'apposita carta Rdc di Poste Italiane a partire dal 28 del mese.

Nella circolare n.41 del 7 aprile, l'Istituto ha ricordato che, a partire dallo scorso 1° marzo, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno Unico entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l'obbligo di ripresentarne una nuova per continuare a beneficiare della misura.

Questa semplificazione non vale, però, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fine Isee. Chi non avesse presentato il documento entro il termine del 28 febbraio 2023, nei prossimi mesi riceverà solo gli importi minimi, senza le eventuali maggiorazioni spettanti previste dalla Legge di Bilancio 2023. Fermo restando che, presentando la Dsu entro il 30 giugno 2023, l’Inps erogherà le maggiorazioni insieme agli arretrati.

Assegno unico ad aprile 2023: calendario pagamenti su carta Rdc e conto corrente

Come precisato dall'Inps, partire da aprile cambia il calendario dei pagamenti dell'Assegno Unico. Questo mese gli importi saranno erogati così:

dal 10 al 20 aprile quelli che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;

dal 20 al 30 aprile quelli relativi alle nuove domande pervenute a marzo e quelli che, rispetto a marzo, hanno subito variazioni a causa di mutamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee;

dal 28 aprile quelli spettanti ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

A chi spettano gli aumenti dell'Assegno Unico nel 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un aumento automatico dell'importo dell'Assegno Unico per alcune categorie. La maggiorazione sarà erogata insieme gli arretrati di gennaio e febbraio. E' previsto:

l'aumento del 50% dell'importo per i nuclei con figli a carico che hanno meno di un anno d’età;

l'aumento del 50% dell’importo per i nuclei con almeno tre figli e un valore Isee non superiore a 43.240 euro (l’aumento è riconosciuto per ogni figlio nella fascia di età da uno a tre anni);

l'aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Sono confermate, inoltre, le disposizioni previste nel 2022 per i figli con disabilità:

l'aumento di 120 euro ai nuclei con almeno un figlio con disabilità a carico (sia per il 2023 che per il 2024);

l'equiparazione della maggiorazione per i figli maggiorenni disabili a quella per i figli minorenni disabili;

l'assegno sarà erogato alle famiglie con figli disabili senza limiti di età e con importi fino a un massimo di 189,20 euro per un Isee inferiore o uguale a 16.215 euro.

Come controllare i pagamenti dell'Assegno Unico Inps

Per controllare gli importi e le date di pagamento dell'Assegno Unico di aprile 2023, è sufficiente: