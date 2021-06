Accordo tra il Caffè Vergnano e la Coca-Cola: il colosso americano distribuirà in esclusiva i prodotti della storica torrefazione piemontese a livello internazionale, acquisendo anche il 30% della stessa azienda italiana, ma la governance resterà nelle mani della famiglia che la guida dal 1882. Con questa partnership Caffè Vergnano intende "rafforzare la presenza del brand fuori dall'Italia – spiega in una nota l'azienda del caffè – posizionando il marchio e i suoi prodotti nel segmento premium all'interno dell'offerta di Coca-Cola".

Franco e Carlo Vergnano, rispettivamente ceo e presidente, spiegano: "La firma di questo accordo con Coca-Cola Hbc rappresenta un momento importante per l'evoluzione di Caffè Vergnano, è la conferma di come un family business gestito in modo coerente e consapevole possa raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori. Ed è in quest'ottica di continuità che vogliamo guardare al futuro della nostra azienda e di tutti i partner e collaboratori che in questi anni hanno percorso con noi questa strada".

"Siamo molto lieti di accogliere Coca-Cola come nostro nuovo partner strategico per contribuire a sviluppare nuove opportunità di crescita e sostenere il viaggio del nostro brand al di fuori del nostro mercato domestico", hanno aggiunto Carolina, Enrico e Pietro Vergnano, quarta generazione impegnata nel consiglio d'amministrazione dell'azienda.

"Siamo grati per la fiducia riposta in noi dalla famiglia Vergnano e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono con questo fantastico marchio" il commento Zoran Bogdanovic, ceo di Coca-Cola HBC. "Con Caffè Vergnano abbiamo la possibilità di costruire un portafoglio completo di caffè capace di soddisfare le diverse preferenze dei consumatori – aggiunge -. Restiamo rispettosi dei 140 anni di storia dell'azienda e della dedizione e passione delle quattro generazioni che hanno creato un marchio di caffè così ricco e rinomato, sinonimo dell'autentica esperienza del caffè italiano. Il nostro investimento in Caffè Vergnano è allineato con The Coca-Cola Company poiché abbiamo lavorato insieme su questa opportunità".