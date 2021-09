Ecobonus auto usate con rottamazione, prenotazioni al via oggi: come funziona l’incentivo È ora possibile per i concessionari registrare le prenotazioni effettuate dai consumatori per l’Ecobonus, l’incentivo fino a 2000 euro per l’acquisto di auto usate a basse emissioni di categoria M1 e di classe non inferiore a Euro 6. La registrazione potrà essere effettuata sul sito del Mise tramite l’apposita piattaforma. Vediamo in che modo e come funziona l’incentivo.

A cura di Daniela Brucalossi

Da martedì 28 settembre i concessionari potranno registrare le prenotazioni effettuate dai consumatori per l‘Ecobonus, l’incentivo fino a 2000 euro per l’acquisto di auto usate a basse emissioni di categoria M1 e di classe non inferiore a Euro 6. La registrazione potrà essere effettuata sul sito del Mise tramite l'apposita piattaforma. Il Decreto Sostegni Bis ha stanziato 40 milioni di euro per per gli incentivi sull'acquisto di auto usate a basse emissioni. Tra i requisiti fondamentali per ottenere l'Ecobonus c'è la rottamazioni di un’auto che abbia almeno dieci anni di età. Bisogna comunque ricordare che l’ammontare dell’incentivo varia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista.

Chi può richiedere l'ecobonus auto usate: come funziona l'incentivo

L'ecobonus per le auto usate può essere richiesto esclusiamente dalle persone fisiche per l'acquisto di un veicolo di categoria Euro 6, con emissioni inferiori ai 160 g/km e di prezzo non superiore ai 25mila euro seconde le quotazioni medie di mercato. Inoltre, deve essere immatricolata in Italia e non deve essere stata oggetto di altri incentivo Ecobonus in precedenza. L'incentivo viene elargito al consumatore che lo richiede tramite sconto sul prezzo d'acquisto, cifra che il concessionare recupererà tramite credito d'imposta in compensazione attraverso il modello F24.

Quanto si risparmia con l'ecobonus per le auto usate

Utilizzando l'Ecobonus per l'acquisto di un'auto usata, il risparmio arriva fino ai 2000 euro, anche se l'importo varia in base alle emissioni dei veicoli acquistati. Amoonta a 750 euro per la fascia 91-160 g/km, 1.000 euro per la fascia 61-90 e si arriva a 2mila euro per la fascia tra 0 e 60.

Auto usate, come richiedere e prenotare l’ecobonus

L'Ecobonus deve essere richiesto dal consumatore sotto forma di sconto direttamente al rivenditore. Sarà poi il concessionario a registrare la prenotazione sulla piattaforma dedicata del Mise a partire dal 28 settembre.