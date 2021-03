Il decreto Sostegno inizia a prendere forma e il provvedimento da 32 miliardi, provenienti dallo scostamento di bilancio approvato in Parlamento, rifinanzierà anche alcune misure come il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza. Secondo quanto emerge in queste ore, il reddito di cittadinanza verrà rifinanziato con un miliardo di euro e, allo stesso tempo, verrà prorogato il reddito di emergenza. Proprio questi due temi sarebbero stati al centro dell’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e il ministro dell’Economia, Daniele Franco.

Per quanto riguarda il lato dei ristori, nelle bozze degli scorsi giorni era emersa la possibilità che gli indennizzi fossero calcolati sulla base della perdita di fatturato nelle prime due mensilità di quest’anno, rispetto ai primi due mesi del 2020. Ma secondo quanto fanno sapere ora fonti del ministero dello Sviluppo economico, l’intenzione sembra quella di inserire interventi calibrati, invece, sui danni economici effettivamente subiti: il riferimento sarà quello dell’intera annualità e non i singoli mesi. Le altre ipotesi, come quella dei due mesi degli scorsi anni come riferimento per il calcolo dei danni, vengono invece ritenute dalle stesse fonti “fuorvianti e prive di fondamento”.

Il rifinanziamento del reddito di cittadinanza viene valutato positivamente dal Movimento 5 Stelle, che con un post su Facebook commenta: “Durante la pandemia di Covid-19, il reddito di cittadinanza ha garantito protezione sociale a tantissimi cittadini in difficoltà. Oggi tutti riconoscono la sua importanza e nei mesi scorsi anche la Commissione europea ha affermato che questa misura ‘può mitigare l'effetto della crisi’. Grazie al M5s e a tutti quelli che lo hanno sempre sostenuto da due anni il reddito di cittadinanza è realtà e sono più di 1,2 milioni le famiglie che, attualmente, ne beneficiano. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio statistico dell'Inps, in quasi 213mila di queste vivono persone con disabilità, per un totale di 509mila individui coinvolti. Il reddito di cittadinanza è una misura di civiltà che ha sancito, anche in Italia, il principio della giustizia sociale e della tutela dei più deboli. Andiamo avanti su questa strada”.