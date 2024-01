Cos’è il nuovo Btp Valore in arrivo il 26 febbraio 2024, come funziona e a chi conviene comprarlo Il ministero dell’Economia ha annunciato che dal 26 febbraio al 1 marzo 2024 saranno messi in vendita dei nuovi Btp Valore, titoli di Stato della durata di sei anni. L’intenzione del governo è di rivolgersi soprattutto ai piccoli risparmiatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo due emissioni – una a giugno e una a ottobre dello scorso anno – anche nel 2024 tornerà il Btp Valore. Il ministero dell'Economia, infatti, ha annunciato che dal 26 febbraio, fino alle ore 13 del 1 marzo 2024, ci sarà una nuova vendita dei titoli di Stato, che avranno alcune differenze rispetto al passato. Innanzitutto, la durata: i nuovi Btp Valore dureranno sei anni, invece di quattro o cinque come in passato, e quindi resteranno validi fino al 2030. In più, il ‘premio di fedeltà' (cioè la somma pagata a chi si tiene i titoli per tutto il tempo, senza rivenderli) sarà dello 0,7%, leggermente più alta che in passato. L'idea del governo è di rivolgere questi Btp ai piccoli risparmiatori che siano disponibili a investire nel debito italiano.

Cos'è il Btp Valore e come funziona

Come detto i Btp Valore sono titoli di Stato, cioè titoli finanziari con cui una persona può ‘fare un prestito' allo Stato, e questo in cambio si impegna a restituirgli quella somma con gli interessi nel corso degli anni. La durata complessiva del titolo è di sei anni, dal 2024 al 2030.

Al momento non è ancora nota l'informazione più importante, cioè quanto varranno effettivamente questi interessi. I tassi minimi garantiti, infatti, saranno comunicati venerdì 23 febbraio, poco prima che parta la vendita. Questi saranno il minimo sotto cui lo Stato non può andare, mentre quando si chiuderà la vendita il ministero annuncerà i tassi finali, cioè che quelli che saranno effettivamente pagati: potrebbero essere più alti dei minimi garantiti, oppure identici.

Leggi anche Come funziona il bonus mamme lavoratrici 2024, a chi spetta la decontribuzione e quando arriva

Chiunque compri i Btp Valore può poi decidere di rivenderli (tutti o solo una parte) al prezzo di mercato, eventualmente guadagnandoci se il prezzo si è alzato. Se non lo fa, però, il ministero dell'Economia ha previsto un ‘premio di fedeltà‘ pari allo 0,7% del valore complessivo, che sarà pagato al termine dei sei anni a chi ha sempre tenuto i titoli. Nelle emissioni dello scorso anno, questo premio era dello 0,5%.

I pagamenti legati ai Btp Valore, le cosiddette cedole, saranno erogati ogni tre mesi, con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo. Chi vuole acquistare Btp Valore potrà partire da un minimo di mille euro, anche tramite il proprio home banking se questo è abilitato alle funzioni di trading online. In alternativa, ci si potrà rivolgere alla propria banca o all'ufficio postale dove si ha il conto corrente. Le rendite del Btp Valore avranno una tassazione agevolata, pari al 12,5%.

A chi conviene comprare i nuovi titoli 2024

I Btp Valore potranno essere acquistati solamente dai piccoli risparmiatori e affini, cioè dal cosiddetto mercato ‘retail'. Come avvenuto l'anno scorso, l'obiettivo è di coinvolgere le famiglie italiane che hanno dei risparmi da parte e hanno intenzione di investirli.

Come spiegato a Fanpage.it dall'economista Ugo Pomante, lo scopo per chi compra i Btp Valore può essere quello di "investire nell'unica forma di investimento che è in grado di garantire un rendimento pressoché certo. Chi compra un titolo a tasso fisso lo fa perché vuole avere un rendimento sostanzialmente certo. Sa che non deve temere ‘sorprese' circa una forte variazione del rendimento incassato". In generale comunque i BtP Valore sono solo una delle opzioni per chi ha interesse a investire: "Le regola fondamentale, che è l'essenza stessa dell'investimento, è diversificare. Se uno rinuncia a diversificare vuol dire che non sta neanche investendo, ma sta facendo gioco d'azzardo".