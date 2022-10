Confindustria dice che il costo dell’energia è insostenibile e che nel 2023 sarà crescita zero Secondo il centro studi di Confindustria nel 2023 l’Italia azzererà la sua crescita, mentre i costi dell’energia sono ormai “insostenibili”. Un tetto al prezzo del gas, però, può essere la parziale soluzione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Lo scenario economico che abbiamo davanti è "complesso, un po' fosco, zavorrante". Sono parole pronunciate da Francesca Mariotti, dg di Confindustria, durante la presentazione delle previsioni economiche di autunno del centro studi. "Siamo alle porte dell'insediamento di un nuovo governo che dovrà fare i conti con una vera emergenza nazionale". Le previsioni, in effetti, sono molto pesanti: "I costi energetici delle imprese italiane sono stimati aumentare di 110 miliardi di euro nella media del 2022, per il totale economia, rispetto ai valori pre-pandemia – stima il Centro studi di Confindustria – L'incidenza dei costi energetici sul totale sale da 4,6% a 9,8%, livelli insostenibili, ai quali corrisponde, nonostante un rialzo dei prezzi di vendita eterogeneo per settori, una profonda riduzione dei margini delle imprese".

Ma attenzione: "Se si riuscisse a imporre un tetto di 100 euro al prezzo del gas, il Pil guadagnerebbe l'1,6% nel biennio". E non finisce qui: "Lo shock energetico abbatte le prospettive di crescita". Nel 2023, infatti, la stima è a crescita zero: "L'Italia cade in stagnazione" e con "una inflazione record". Ma l'economia italiana si è fermata già a luglio dopo sei semestri di crescita consecutivi.

L'inflazione da record "salita rapidamente nel corso del 2022, arrivando al +8,9% annuo a settembre su valori che non si registravano dagli anni ottanta, resterà sugli elevati valori attuali per la parte finale del 2022". Per il 2022 "in media, si assesterà al +7,5% (da +1,9% nel 2021)" mentre "nel 2023, è attesa in discesa, ma ancora elevata, al +4,5% in media, per l'esaurirsi graduale dell'impatto del rincaro di petrolio e gas naturale sulla variazione dei prezzi al consumo energetici (calcolata sui 12 mesi)".